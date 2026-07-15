Agricultura abona 4,8 millones a 874 afectados por las borrascas en Extremadura y Andalucía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comenzado a abonar 4,8 millones de euros a 874 agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía por los daños provocados en sus explotaciones por las borrascas de enero y febrero que no quedaron cubiertos completamente por sus seguros agrarios.

Los beneficiarios recibirán el dinero en sus cuentas bancarias durante los próximos días. El departamento que dirige Luis Planas no ha detallado el reparto de perceptores ni de fondos entre las dos comunidades autónomas afectadas.

Las ayudas están dirigidas a productores que tenían contratado un seguro que incluía el riesgo derivado de las borrascas, pero que no fueron indemnizados por la totalidad de las pérdidas debido a la franquicia de sus pólizas o a las condiciones establecidas en los contratos.

En concreto, el Ministerio ha ordenado el pago de 4.814.761 euros. Esta es la primera resolución definitiva de una línea incluida en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para responder a los daños causados por los fenómenos meteorológicos que afectaron especialmente a Extremadura y Andalucía durante el comienzo del año. El conjunto de medidas extraordinarias cuenta con un presupuesto de 2.874 millones de euros.

El Periódico Extremadura

Revisión del listado provisional

La relación definitiva de beneficiarios se ha elaborado después de revisar el listado provisional publicado el pasado 20 de abril. Durante este proceso se han corregido errores de identificación y datos personales y se ha comprobado que las cantidades concedidas no superasen los límites europeos de las ayudas de minimis.

Esta última revisión ha provocado que algunas de las cuantías inicialmente previstas se hayan reducido, debido a su concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos que elevaban la cantidad total por encima del máximo permitido por la normativa comunitaria.

El Ministerio publicará nuevas resoluciones y realizará más pagos en las próximas semanas, a medida que concluyan las peritaciones de los daños y estén disponibles las correspondientes actas de tasación.

Esta línea se suma al pago realizado a finales de marzo a través de Agroseguro. En aquella ocasión se distribuyeron 24 millones de euros entre más de 21.000 agricultores y ganaderos afectados por las borrascas para elevar la subvención concedida por la contratación del seguro agrario hasta el máximo autorizado por la normativa europea, equivalente al 70% del coste de la póliza.

Fuente: El Periódico de Extremadura