Extremadura amplía la FP a distancia con nuevos cursos de especialización: de videojuegos a vehículos eléctricos

Extremadura ampliará el próximo curso su oferta de cursos de especialización de Formación Profesional a distancia. La comunidad pasará de los cuatro programas impartidos durante el curso 2025/2026 a siete en el 2026/2027, un incremento del 75% que permitirá incorporar enseñanzas relacionadas con la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y los servicios digitales en la nube.

La oferta abarcará desde la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el desarrollo de videojuegos hasta la auditoría energética y el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Seis de los cursos se desarrollarán en modalidad virtual y uno tendrá carácter semipresencial. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes de admisión entre el 1 y el 14 de septiembre.

Ismael Chávez

La convocatoria publicada este miércoles, 15 de julio, en el Diario Oficial de Extremadura mantiene los cuatro cursos que ya formaban parte de la programación del pasado año: Inteligencia Artificial y Big Data, Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python, Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información y Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual.

A ellos se incorporarán tres especializaciones: Auditoría Energética, Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos y Recursos y Servicios en la Nube. La oferta estará repartida entre seis institutos de Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Zafra.

Los siete cursos y dónde se impartirán

El IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata continuará impartiendo el curso de Inteligencia Artificial y Big Data. Se desarrollará de forma virtual, tendrá una duración de 600 horas y abordará los modelos de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la programación y el tratamiento de grandes cantidades de datos.

En el IES Suárez de Figueroa de Zafra se ofrecerá Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python. El programa, también virtual, suma 430 horas e incluye formación sobre sintaxis, estructuras de control, programación orientada a objetos y análisis de datos.

Plasencia concentrará dos de las especializaciones. El IES Valle del Jerte impartirá Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, con 720 horas y 30 plazas autorizadas. Sus contenidos incluyen la gestión de incidentes, el bastionado de redes y sistemas, el análisis forense informático, el hacking ético y la normativa sobre ciberseguridad.

El mismo instituto ofrecerá Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, un curso virtual de 600 horas y 30 plazas. El alumnado podrá formarse en motores de videojuegos, diseño gráfico en dos y tres dimensiones, programación en red, inteligencia artificial, realidad aumentada y producción de proyectos.

Entre las incorporaciones del próximo curso se encuentra Auditoría Energética, que se impartirá en el IES San Roque de Badajoz. Tendrá 420 horas, 25 créditos ECTS y 30 plazas autorizadas. El programa enseñará a tomar y analizar datos de consumo, estudiar la situación energética de edificios e instalaciones y evaluar posibles medidas de mejora.

La segunda novedad será Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos, que tendrá como sede el IES Javier García Téllez de Cáceres. Será el único curso semipresencial, contará con 650 horas y 30 plazas y estará dirigido principalmente a titulados superiores en Automoción y mantenimiento aeronáutico.

La formación abordará la seguridad en vehículos con sistemas de alto voltaje, la tracción eléctrica e híbrida, las baterías y sistemas de almacenamiento, la recarga eléctrica, el freno regenerativo y el control térmico.

La oferta se completa con Recursos y Servicios en la Nube, que se impartirá de forma virtual en el IES Albarregas de Mérida. Tendrá una duración de 700 horas y 30 plazas. Entre sus contenidos figuran la configuración de servicios en la nube, la administración de recursos informáticos, las bases de datos, el almacenamiento, las redes y el despliegue de servicios digitales.

Solicitudes del 1 al 14 de septiembre

El plazo para solicitar la admisión permanecerá abierto desde el 1 hasta el 14 de septiembre. Cada aspirante podrá pedir tantos cursos de especialización como desee, aunque deberá presentar una solicitud independiente para cada uno de ellos en el centro educativo donde quiera cursar la formación.

Las instancias también podrán registrarse en las oficinas de asistencia a la ciudadanía de la Junta, por correo postal o de forma telemática a través del Registro Electrónico General. Para utilizar esta última vía será necesario disponer de DNI electrónico o certificado digital.

Las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el 16 de septiembre y el plazo para presentar reclamaciones permanecerá abierto hasta el día 21. Los listados definitivos y la adjudicación de las plazas se conocerán el 22 de septiembre.

La matrícula de los aspirantes que obtengan plaza deberá formalizarse entre el 22 y el 28 de septiembre. Posteriormente se abrirá el turno para las personas incluidas en las listas de espera, que podrán matricularse entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. Las clases comenzarán el 15 de octubre.

Quién puede acceder

Los cursos de especialización están concebidos para complementar la formación de quienes ya disponen de determinados títulos de Técnico o Técnico Superior de FP relacionados con cada área. La titulación concreta exigida varía en función del programa elegido.

No obstante, si después del procedimiento ordinario quedan plazas vacantes, también podrán acceder titulados de FP de otras familias profesionales que acrediten experiencia laboral o conocimientos relacionados con el curso. Incluso podrán ser admitidas personas sin un título de Técnico que demuestren, mediante su experiencia, currículo, una entrevista o una prueba de capacidad, que cuentan con la preparación necesaria para seguir las enseñanzas.

Este periodo extraordinario de admisión y matrícula se desarrollará entre el 6 y el 14 de octubre. Cada curso podrá ofertar un máximo de 60 plazas, aunque necesitará al menos 15 alumnos para poder ponerse en funcionamiento.

Fuente: El Periódico de Extremadura