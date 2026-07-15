Extremadura prepara ayudas de hasta 20.000 euros para facilitar el relevo en empresas familiares

La Junta de Extremadura está preparando un nuevo decreto de ayudas para financiar la elaboración de protocolos de empresa familiar y planes de relevo generacional. La primera convocatoria contará con un presupuesto de 500.000 euros y permitirá subvencionar con hasta 20.000 euros la contratación de asesoramiento externo especializado para ordenar la sucesión y garantizar la continuidad de los negocios.

La directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio, Laura Pascual. / ASAMBLEAEX.ES

La directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio, Laura Pascual, ha anunciado esta medida durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta de la portavoz socialista Piedad Álvarez sobre las actuaciones destinadas a evitar el cierre de comercios de proximidad viables por falta de continuidad empresarial.

Los requisitos

Las nuevas ayudas estarán dirigidas a sociedades mercantiles con más de quince años de antigüedad, una plantilla superior a siete trabajadores y en las que, al menos, uno de sus socios tenga más de 50 años. Los fondos se destinarán al asesoramiento necesario para realizar el protocolo familiar y diseñar el plan de relevo.

En esta misma línea, Pascual ha remarcado la puesta en marcha de 'Extremadura sigue', "un plan estratégico que articula soluciones concretas para asegurar la continuidad empresarial reforzar la economía local y servir como modelo de referencia para otros territorios", dotado inicialmente con cerca de tres millones de euros. "Antes no había una política integral de relevo; ahora sí existe un itinerario completo con herramientas, acompañamiento y financiación", ha defendido.

Relevo de pequeños negocios

Uno de sus principales instrumentos, ha recalcado, es el programa Releva Autónomos, destinado a localizar negocios viables cuyos propietarios se encuentran próximos a la jubilación y no disponen de sucesores. "Muchos negocios son rentables, cuentan con clientela, generan empleo, pero desaparecen por falta de relevo", ha explicado la directora general.

El servicio, ha precisado, realiza un diagnóstico de la empresa, valora su actividad, prepara el proceso de transmisión y busca posibles compradores mediante una plataforma digital que funciona como escaparate de negocios disponibles. "La ayuda es doble", ha indicado Pascual, porque se asesora tanto a los titulares que desean traspasar la empresa como a los emprendedores, trabajadores o empresarios interesados en asumirla.

El acompañamiento abarca la negociación inicial, la revisión económica y técnica, la formalización del traspaso, el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y laborales y una última fase de tutorización para consolidar la actividad bajo la nueva titularidad.

89 empresas participantes

Actualmente, Releva Autónomos trabaja con 89 empresas, de las que 66 ya han completado el proceso de asesoramiento y están "subidas al 'marketplace'". De estas, 31 pertenecen al comercio minorista. Entre los establecimientos participantes hay "carnicerías, charcuterías, librerías, tiendas de textil, jugueterías o ferreterías, comercios de proximidad que tienen esta oportunidad de mantener su actividad y su empleo y seguir contribuyendo a nuestra economía local", ha aseverado. Promedian "30 o 40 años" de existencia, "incluso una de ellas" acumula 161 años de actividad ininterrumpida", ha apostillado

"Hablamos de decenas de comercios que, de no existir este programa, probablemente estarían encaminados hacia el cierre", ha afirmado Pascual, quien ha subrayado que el objetivo es facilitar el encuentro "entre quienes desean ceder el testigo y quienes quieren recogerlo".

Relevo en empresas familiares

Esta iniciativa se complementa con Releva Empresa Familiar, desarrollado por la Junta junto a la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar. El proyecto combina jornadas de sensibilización, asesoramiento especializado y formación para preparar la sucesión, prevenir conflictos y profesionalizar la gestión. Según los datos aportados por Pascual, más de 340 personas, en representación de unas 200 empresas extremeñas, han participado en sus actividades. "Enfrentarse al relevo generacional sin preparación puede generar conflictos, pérdidas y un riesgo real para la continuidad", ha advertido.

La directora general también ha señalado que los incentivos autonómicos incluyen una línea para pequeñas empresas que den continuidad a establecimientos que, de otro modo, cerrarían por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular. Estas subvenciones pueden cubrir hasta el 50% de las inversiones en inmuebles, obras, maquinaria y otros equipamientos.

Autoempleo

Las ayudas al autoempleo incorporan, además, un incremento de 1.500 euros cuando el beneficiario adquiere un negocio mediante relevo generacional. En la última convocatoria, ocho autónomos del comercio minorista recibieron este complemento.

Los nuevos adquirientes de comercios, ha seguido enumerando, también pueden acceder a ayudas para mejorar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas del sector. La financiación alcanza el 60% de las inversiones y se eleva al 75% en localidades de menos de 5.000 habitantes, con un límite de 30.000 euros. Los proyectos pueden incluir digitalización, eficiencia energética, accesibilidad, mobiliario y actuaciones innovadoras o sostenibles.

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, en primer término durante la comisión de este martes. / ASAMBLEAEX.ES

A estas medidas se suma la línea de relevo empresarial incluida en el plan Yo Repueblo para municipios de hasta 3.000 habitantes. Las subvenciones financian los gastos del traspaso y las mejoras iniciales del negocio, con importes de entre 15.000 y 25.000 euros en función de la población de la localidad. Las solicitudes de la primera convocatoria se encuentran en fase de valoración.

586 pequeños comercios menos en 2025

Piedad Álvarez, por su parte, ha considerado insuficientes las actuaciones del Ejecutivo autonómico y ha advertido de que "simplemente con darse un paseo por cualquiera de nuestros pueblos se constata el cierre de nuestro comercio tradicional". La diputada socialista ha citado datos de UPTA según los cuales durante 2025 desaparecieron en Extremadura 586 pequeños comercios.

"El comercio tradicional, familiar y rural está en crisis y los datos, que son tozudos, lo constatan", ha señalado Álvarez. La portavoz socialista ha reclamado más recursos para la modernización, el consumo de proximidad y la continuidad de los negocios familiares y ha defendido las enmiendas de su grupo para destinar 1,5 millones de euros al comercio tradicional y otro millón al relevo generacional en el mundo rural.

Fuente: El Periódico de Extremadura