¿Quién pidió crear el puesto? Las incógnitas que la sentencia del caso David Sánchez no aclara

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz ratifica que el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y dos responsables del Área de Cultura crearon un puesto a medida para que fuera ocupado por el hermano del presidente del Gobierno. Sin embargo, la resolución no consigue reconstruir por completo cómo se puso en marcha la operación.

La sentencia condena a Gallardo a 18 años de inhabilitación y a David Sánchez a nueve por prevaricación administrativa, y si bien concluye que todos acusados actuaron de común acuerdo en un plan ideado desde las «más altas instancias» de la Diputación para favorecer a David Sánchez, les absuelve del delito de tráfico de influencias porque no identifica la cadena de peticiones, presiones o influencias que pudo precederlas.

¿Quién pidió crear el puesto?

La principal incógnita se encuentra precisamente en el origen mismo de la plaza. La sentencia establece que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 Gallardo, la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del área, Elisa Moriano, decidieron crear el cargo de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios" para que lo ocupara David Sánchez. Sin embargo, no se ha podido determinar si aquella decisión se adoptó a petición del propio David Sánchez, por iniciativa de una o varias personas de su entorno que conocían que necesitaba trabajo o si los responsables provinciales actuaron por su cuenta para favorecerle por ser hermano de Pedro Sánchez.

Galería | Las imágenes de la sesión de este martes, 9 de junio, del juicio de David Sánchez en la Audiencia de Badajoz /

La resolución tampoco identifica a ninguna persona que presionara o influyera sobre los responsables de la Diputación para que crearan el puesto. El tribunal afirma expresamente que no ha quedado probado que alguien se prevaliera de un cargo público, de una relación personal o de una posición jerárquica para provocar aquella decisión.

Ese vacío probatorio impide establecer una conexión penal por tráfico de influencias con Pedro Sánchez, con miembros de su entorno o con cualquier otra persona ajena a la Diputación. La sentencia menciona el parentesco de David Sánchez con quien entonces ya era una figura relevante del PSOE, pero no acredita ninguna intervención del actual presidente del Gobierno en la creación, convocatoria o adjudicación de la plaza.

Tampoco atribuye al propio David Sánchez una conducta concreta de presión sobre Gallardo o sobre los responsables de Cultura: el tribunal no ha podido determinar si solicitó directamente el empleo, si se valió de terceras personas o si conoció la operación cuando ya estaba en marcha.

¿Por qué decidió Gallardo favorecerle?

La sentencia tampoco logra determinar qué motivó a Miguel Ángel Gallardo a promover una plaza destinada al hermano de Pedro Sánchez. La Audiencia considera probado que participó en la decisión de crearla y que posteriormente aceptó íntegramente la propuesta de contratación, pero no acredita qué interés personal o político perseguía con ello.

El tribunal llega a plantear como "contra hipótesis" que las actuaciones prevaricadoras pudieran responder al propósito de favorecer a David Sánchez por su proximidad familiar con quien después sería reelegido secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Añade que Gallardo podría haber buscado "congraciarse" con Pedro Sánchez después de que los socialistas extremeños apoyaran en el congreso federal del partido a Susana Díaz, la candidata que perdió las primarias en 2017.

Sin embargo, la Audiencia no asume esta posibilidad como un hecho probado. La presenta como una explicación alternativa ante la ausencia de pruebas sobre una presión previa y concluye que desconoce quién pudo ejercer influencia sobre los responsables de la Diputación, cómo se materializó y si realmente existió.

Audiencia de Badajoz

La anticipación de David Sánchez

El relato judicial añade otra cuestión que queda sin una respuesta completa. El 26 de junio de 2017, mientras la comisión todavía estaba valorando a los once aspirantes, David Sánchez buscó una vivienda en Badajoz a través de Airbnb y comunicó que iba a trasladarse a trabajar a la ciudad. Señaló como periodo inicial para necesitar el alojamiento unas fechas comprendidas entre el 10 y el 15 de julio. Su contrato terminó firmándose el 10 de julio.

La coincidencia temporal se incorpora a los hechos probados como uno de los elementos que rodean el proceso, pero la sentencia no determina qué información tenía David Sánchez en ese momento, quién se la había facilitado o por qué daba por hecho que iba a trabajar en Badajoz antes de finalizar formalmente la selección.

Tampoco explica cómo conocían numerosos empleados de los conservatorios y de la institución, semanas antes de la resolución, que el puesto acabaría siendo para él. Sí que el rumor estaba tan extendido que algunos trabajadores se referían ya al futuro adjudicatario como "el hermanísimo".

El cambio de puesto y la influencia de David Sánchez

En 2022, la Diputación transformó el cargo de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios" en el de "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas". La sentencia considera probado que los responsables del Área de Cultura buscaron dar "apariencia de legalidad" a la realidad laboral de David Sánchez, que hacía tiempo que se había apartado de sus funciones iniciales para centrarse en Ópera Joven.

Archivo - Los acusados por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz / Pool - Archivo

La Audiencia sostiene que el expediente se presentó como un simple cambio de nombre para ocultar que las nuevas funciones correspondían en realidad a otro puesto. También considera probado que se omitió la descripción de esas tareas y que se utilizó un supuesto reglamento que no había sido aprobado ni publicado. Sin embargo, no ha quedado acreditado que esa modificación fuera consecuencia de una presión ejercida por David Sánchez. El tribunal no identifica ninguna petición, mensaje u orden suya dirigida a que la Diputación adaptara el puesto a sus "preferencias personales". Tampoco demuestra que utilizara su relación con Pedro Sánchez o su cercanía con Gallardo para conseguirlo.

La plaza de Luis Carrero

La misma incógnita aparece en la creación y adjudicación del puesto que terminó ocupando Luis Carrero, exasesor de Moncloa, colaborador profesional y persona cercana a David Sánchez. La sentencia recoge que ambos trabajaban conjuntamente desde antes de que Carrero llegara a la Diputación, que este se dirigía a David Sánchez como "hermanito" y que participó en los proyectos Ópera Joven y Operegrina mientras todavía trabajaba en el Ministerio de la Presidencia.

También declara probado que la cobertura de la plaza se solicitó antes de que la correspondiente modificación de la relación de puestos fuera definitiva, que Carrero fue el único aspirante y que se recurrió a una comisión de servicios por ser la fórmula más rápida para incorporarlo.

A pesar de esas circunstancias, el tribunal no determina que David Sánchez presionara a los responsables provinciales ni que existiera una orden externa para crear y adjudicar el puesto. Tampoco identifica a ninguna persona que ejerciera una influencia concreta sobre Manuel Candalija o Ricardo Cabezas, condenados por la prevaricación relacionada con esta plaza.