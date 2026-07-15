Primer cara a cara de Guardiola y Cotrina en la Asamblea tras la sentencia del caso David Sánchez

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el secretario general del PSOE regional, Álvaro Sánchez Cotrina, protagonizarán este jueves su primer cara a cara en la Asamblea después de conocerse la sentencia del caso David Sánchez. Aunque el fallo judicial no figura en el orden del día, planeará previsiblemente sobre el último pleno ordinario del actual periodo de sesiones.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, mientras que el expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha recibido dos penas de nueve años por otros tantos delitos.

María Guardiola interviene en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Responsabilidades políticas

Guardiola ha reaccionado exigiendo responsabilidades políticas y acusando a los condenados de utilizar las instituciones extremeñas "como su cortijo". Sánchez Cotrina, por su parte, ha expresado su confianza en que sus compañeros puedan demostrar su inocencia en instancias superiores y ha defendido el carácter garantista del Estado de derecho.

PSOE Extremadura

El pleno comenzará a las 9.30 horas con dos preguntas dirigidas a la presidenta sobre la capacidad de Extremadura para afrontar la campaña de alto riesgo de incendios forestales. El PSOE y Unidas por Extremadura pedirán explicaciones sobre la preparación del dispositivo y la suficiencia de los medios disponibles durante este verano.

Tras la sesión de control a la presidenta, el Grupo Socialista se interesará por la valoración de la Junta ante la posibilidad de que el Estado asuma el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y por la situación de los trabajadores de la Red de Centros de Transporte de Extremadura.

Fotogalería | Sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura /

Unidas por Extremadura preguntará al Ejecutivo regional por la posible instalación de otra universidad privada en la comunidad. La Cámara también deberá elegir a tres miembros del Consejo Escolar de Extremadura.

Atención primaria y simplificación administrativa

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, comparecerá a petición propia para informar sobre el lanzamiento de la plataforma de hiperautomatización e inteligencia artificial, los avances en simplificación administrativa y digital y la nueva ley prevista en esta materia.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, comparecerá a petición del PSOE para explicar la planificación de la atención primaria durante los meses de verano. Los socialistas defenderán además una iniciativa para reducir las demoras asistenciales y reforzar las plantillas sanitarias, especialmente en las zonas de difícil cobertura.

Unidas por Extremadura llevará al pleno una moción relativa a los procesos de estabilización del personal laboral de la Junta y al cumplimiento de distintas resoluciones judiciales. También reclamará la elaboración de un Plan Estratégico de Biometano de Extremadura.

La Cruz de los Caídos de Cáceres llega al pleno

Uno de los debates con mayor repercusión en Cáceres será el promovido por Vox. La formación instará al Gobierno de España a paralizar y revocar las actuaciones dirigidas a retirar la Cruz de los Caídos y reclamará cambios legislativos para derogar la Ley de Memoria Democrática.

Por último, el PSOE pedirá a la Comunidad de Madrid que revise la decisión de condicionar la obtención de la Tarjeta de Transporte Público Personal al empadronamiento en esa región y que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas afectadas.