Cierre del periodo de sesiones
Primer cara a cara de Guardiola y Cotrina en la Asamblea tras la sentencia del caso David Sánchez
El pleno de este jueves abordará la campaña de incendios, las sustituciones de verano del SES y la propuesta de Vox para impedir la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el secretario general del PSOE regional, Álvaro Sánchez Cotrina, protagonizarán este jueves su primer cara a cara en la Asamblea después de conocerse la sentencia del caso David Sánchez. Aunque el fallo judicial no figura en el orden del día, planeará previsiblemente sobre el último pleno ordinario del actual periodo de sesiones.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, mientras que el expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha recibido dos penas de nueve años por otros tantos delitos.
Responsabilidades políticas
Guardiola ha reaccionado exigiendo responsabilidades políticas y acusando a los condenados de utilizar las instituciones extremeñas "como su cortijo". Sánchez Cotrina, por su parte, ha expresado su confianza en que sus compañeros puedan demostrar su inocencia en instancias superiores y ha defendido el carácter garantista del Estado de derecho.
El pleno comenzará a las 9.30 horas con dos preguntas dirigidas a la presidenta sobre la capacidad de Extremadura para afrontar la campaña de alto riesgo de incendios forestales. El PSOE y Unidas por Extremadura pedirán explicaciones sobre la preparación del dispositivo y la suficiencia de los medios disponibles durante este verano.
Tras la sesión de control a la presidenta, el Grupo Socialista se interesará por la valoración de la Junta ante la posibilidad de que el Estado asuma el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y por la situación de los trabajadores de la Red de Centros de Transporte de Extremadura.
Unidas por Extremadura preguntará al Ejecutivo regional por la posible instalación de otra universidad privada en la comunidad. La Cámara también deberá elegir a tres miembros del Consejo Escolar de Extremadura.
Atención primaria y simplificación administrativa
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, comparecerá a petición propia para informar sobre el lanzamiento de la plataforma de hiperautomatización e inteligencia artificial, los avances en simplificación administrativa y digital y la nueva ley prevista en esta materia.
La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, comparecerá a petición del PSOE para explicar la planificación de la atención primaria durante los meses de verano. Los socialistas defenderán además una iniciativa para reducir las demoras asistenciales y reforzar las plantillas sanitarias, especialmente en las zonas de difícil cobertura.
Unidas por Extremadura llevará al pleno una moción relativa a los procesos de estabilización del personal laboral de la Junta y al cumplimiento de distintas resoluciones judiciales. También reclamará la elaboración de un Plan Estratégico de Biometano de Extremadura.
La Cruz de los Caídos de Cáceres llega al pleno
Uno de los debates con mayor repercusión en Cáceres será el promovido por Vox. La formación instará al Gobierno de España a paralizar y revocar las actuaciones dirigidas a retirar la Cruz de los Caídos y reclamará cambios legislativos para derogar la Ley de Memoria Democrática.
Por último, el PSOE pedirá a la Comunidad de Madrid que revise la decisión de condicionar la obtención de la Tarjeta de Transporte Público Personal al empadronamiento en esa región y que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas afectadas.
- David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en la diputación
- El IES Bárbara de Braganza de Badajoz estrena con éxito el primer Grado Medio de Técnico en Seguridad de Extremadura
- La llegada de Ikea a Badajoz vuelve a plantearse tras un anuncio de la compañía sueca
- Los arqueólogos de la excavación de la avenida de Huelva destacan una maqbara única en Extremadura y desvelan hallazgos inéditos
- Sentencia de David Sánchez: ¿Qué ha pasado con el resto de acusados?
- ¿Qué implica la inhabilitación a la que han sido condenados los nueve cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz?
- Detenido en Badajoz por engañar a su expareja para crear dos empresas a su nombre en Portugal
- Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García