El SES reduce a 128 días la espera para operarse, la menor desde 2019

El tiempo medio para operarse en Extremadura se ha situado en 128 días al cierre de junio, seis menos que hace un año y el mejor registro desde 2019, según el SES. La lista de primeras consultas bajó en 5.216 pacientes, hasta los 85.158, mientras que la quirúrgica creció en 809, hasta los 22.017.

La directora gerente del SES, Encarna Solís, ha presentado este miércoles en Mérida los datos acompañada por la directora general de Atención Hospitalaria, Humanización y Planificación de la Demanda, Gemma Montero, y ha defendido que los indicadores mejoran pese a un semestre condicionado por las huelgas médicas convocadas en España contra el Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

Menos pacientes y 18 días menos para una consulta

La lista de primeras consultas externas se redujo un 5,8% en un año y la demora media pasó de 110 a 92 días, cerca de 18 menos. Dermatología registró la mayor reducción, con 5.273 pacientes menos y una rebaja de 21 días, mientras que Traumatología disminuyó su lista en 1.858 personas y su demora en 49 días; Cardiología, por su parte, redujo la espera de 88 a 46 días.

En cirugía, el tiempo medio bajó de 134 a 128 días, aunque el número de pacientes aumentó en 809. El SES destaca que las personas que llevan más de un año esperando una operación se redujeron casi un 20%, si bien no ha facilitado su cifra absoluta.

Traumatología continúa siendo la especialidad con más pacientes pendientes de una intervención, con 6.600 personas, pese a reducir su demora media en 16 días. Oftalmología bajó su lista en 377 pacientes y Neurocirugía en 136, mientras que las mayores reducciones de tiempo se produjeron en Cirugía Plástica, con 98 días menos, y Cirugía Maxilofacial, con 90.

Las pruebas pendientes aumentan, pero bajan la mayoría de las demoras

Las solicitudes pendientes de pruebas diagnóstico-terapéuticas aumentaron ligeramente, desde las 24.966 de junio de 2025 hasta las 25.227 actuales, aunque el SES señala que descendieron los tiempos en resonancias magnéticas, mamografías, endoscopias, ecocardiogramas, ergometrías y hemodinámica.

La espera media para una resonancia pasó de 39 a 31 días y la de Hemodinámica quedó en 22, mientras que los TAC y las ecografías fueron las únicas pruebas que empeoraron, con incrementos de 16 y seis días, respectivamente.

Por áreas de salud, Don Benito-Villanueva redujo en 2.330 pacientes su lista de consultas y Llerena-Zafra en 1.834. Navalmoral de la Mata pasó de 124 a 32 días de demora media, mientras que, en cirugía, Cáceres registró 624 pacientes menos y redujo su tiempo de espera en 17 días.

El SES atribuye 272.661 cancelaciones a las huelgas

El organismo autonómico cifra en 272.661 los actos médicos cancelados entre febrero y junio por las huelgas, aunque la información difundida no detalla cuántos fueron consultas, operaciones o pruebas.

A partir de la actividad del mismo periodo de 2025, el SES estima que, sin los paros, la lista de consultas podría haber quedado en 72.137 pacientes, la quirúrgica en 20.917 y la de pruebas en 18.566 solicitudes. Estas cantidades son proyecciones del organismo y no actividad efectivamente realizada.

Solís ha añadido que desde el inicio de la etapa de María Guardiola al frente de la Junta hay 13.287 extremeños menos esperando una consulta especializada y ha agradecido a los profesionales sanitarios su capacidad de respuesta.

Fuente: El Periódico de Extremadura