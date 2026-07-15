La Unión Extremadura pide derogar el decreto de trazabilidad de uvas: "Se dedica más tiempo al papeleo absurdo que a trabajar"

La Unión Extremadura ha instado este miércoles a la Consejería de Agricultura que derogue el Decreto 71/2025, que garantiza la trazabilidad de uvas y aceitunas sin transformar, ya que supone aumentar la burocracia al agricultor. A través de un comunicado de prensa, la organización agrícola ha explicado que la Junta de Extremadura aplica el citado Decreto de trazabilidad para el transporte de uvas y aceitunas en la región, con el que se pretende evitar los robos de estos productos. Sin embargo, dicho decreto obliga a los productores a tener que elaborar para cada transporte de estos productos "unos impresos de multitud de folios, aunque este transporte solo sean de unos pocos kilos de productos. "Hay veces que los papeles son más abultados que la mercancía que transporta", han afirmado.

La burocracia en el campo está "abrumando" a los agricultores y ganaderos, señalan desde la organización, y si se suman "las trabas que impone la Unión Europea a las añadidas por el Ministerio de Agricultura y la Junta, hay temporadas que los agricultores dedican más tiempo al papeleo absurdo que a trabajar en sus labores", expresan.

La Unión ha recordado que el nuevo consejero de Agricultura, Juan José García, afirmó al inicio de su mandato que uno de sus objetivos era eliminar la burocracia que agobia a los agricultores y ganaderos de esta región. "Cuando estamos recolectando no podemos estar en las oficinas rellenando impresos y tenerlos que llevar en el tractor, cuando la Guardia Civil distingue perfectamente al agricultor de la persona que hurta el producto, que somos pueblos pequeños donde todos nos conocemos", ha incidido La Unión en nota de prensa.

Reforzar la vigilancia

De este modo, la organización agraria entiende que la principal vigilancia para evitar los robos se tiene que realizar en los puestos de recogida, ya que en la mayor parte de ellos, sobre todos en los de las cooperativas que solo recogen mercancía de sus socios no es necesaria esta vigilancia. "¿No es más efectivo vigilar 20 puestos de recogida que tener que hacer miles y miles de folios? Y si entendemos que esta norma es muy eficiente ¿Por qué solo para uva y aceitunas? ¿Y el resto de productos?", han cuestionado.

Fuente: El Periódico de Extremadura