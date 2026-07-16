Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Un total de 142 funcionarios de carrera de la enseñanza pública extremeña tendrán que trabajar provisionalmente en otro colegio o instituto durante el curso 2026/2027 porque en el centro en el que tienen su plaza no disponen de horas lectivas suficientes para completar su jornada. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado los listados de afectados y mantiene abierto hasta este viernes 17 de julio el plazo para que participen en el procedimiento de adjudicación y soliciten un nuevo destino para el próximo curso.

El recuento de los dos listados publicados por la Dirección General de Personal Docente arroja 104 integrantes del cuerpo de maestros y otros 38 profesores de Secundaria. Aunque la resolución contempla también las escuelas oficiales de idiomas, las enseñanzas artísticas y determinados cuerpos de Formación Profesional, todos los incluidos este año en la segunda relación pertenecen al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

La denominada "insuficiencia total de horario" no supone que los afectados pierdan su condición de funcionarios, sino que debido a la organización prevista para el próximo curso, no pueden disponer de un horario completo en el centro donde tienen actualmente su plaza y deberán ejercer temporalmente en otro destino. La adjudicación tendrá carácter provisional durante el curso 2026/2027.

Cuatro menos que hace un año

El número de afectados baja ligeramente respecto al curso que ha terminado. En el procedimiento de 2025/2026 figuraban 146 funcionarios: 101 maestros y 45 profesores de Secundaria y otros cuerpos. Este año son cuatro menos en total, aunque la evolución es diferente en cada grupo. El listado de maestros aumenta en tres personas, de 101 a 104, mientras que el de Secundaria se reduce en siete, de 45 a 38.

Entre los profesores de Secundaria, la especialidad con más afectados es Música, con cinco. Le sigue Lengua Castellana y Literatura, con cuatro. Francés, Educación Física y Procesos de Gestión Administrativa suman tres casos cada una. También aparecen docentes de Biología y Geología, Dibujo, Inglés y Tecnología, entre otras materias y especialidades vinculadas a la Formación Profesional.

Los nuevos centros, desde el 24 de julio

Los destinos comenzarán a conocerse a partir del 24 de julio, fecha prevista para que Educación publique la adjudicación inicial de plazas para funcionarios de carrera, personal en prácticas e interinos. Después se abrirá un plazo de cuatro días naturales para presentar reclamaciones. La adjudicación final está prevista a partir del 31 de julio y los nombramientos en las nuevas plazas tendrán efectos desde el 1 de septiembre.

A cada participante se le asignará una única plaza. En el caso de los maestros, el orden de prioridad depende primero del tiempo trabajado como funcionario de carrera, después del año de ingreso en el cuerpo y, por último, de la nota obtenida en el proceso selectivo. Para los profesores de Secundaria también se tiene en cuenta la antigüedad ininterrumpida en el centro desde el que se produce el desplazamiento.