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La Bonoloto deja un premio de 1,59 millones este miércoles y otros tres de más de 55.000 euros

El sorteo recaudó 2.758.803 euros y también repartió 149 premios de 560,20 euros por cinco aciertos.

Administración que ha sellado el boleto millonario.

Administración que ha sellado el boleto millonario. / Loterías y apuestas

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E. P. E.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 15 de julio, dejó un nuevo supermillonario en España. Un único boleto acertó los seis números de la combinación ganadora y se llevó un premio de 1.592.125,63 euros.

El boleto fue validado en el despacho receptor número 05.650 de Serón, en la provincia de Almería, situado en la plaza Nueva. Este mismo establecimiento también selló uno de los tres boletos premiados en la segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario.

Los otros dos acertantes de segunda categoría validaron sus apuestas en Pozo Izquierdo, en Las Palmas, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. Cada uno de los tres premiados recibirá 55.646,22 euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 45, 44, 31, 19, 7 y 23. El número complementario fue el 1 y el reintegro correspondió al 3.

Además, se contabilizaron 149 boletos de tercera categoría, con cinco aciertos, que percibirán 560,20 euros cada uno. Los 5.863 acertantes de cuatro números cobrarán 21,35 euros, mientras que los 101.692 boletos con tres aciertos recibirán cuatro euros.

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La recaudación total del sorteo ascendió a 2.758.803 euros.

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