El tiempo
El calor da una tregua este jueves en Extremadura, con máximas de hasta 35 grados
La Aemet prevé cielos despejados para hoy, mientras que el viernes bajarán ligeramente las temperaturas mínimas
La tregua del calor se mantendrá este jueves, 16 de julio, en Extremadura, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios significativos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento soplará de componente oeste, flojo y con algún intervalo moderado.
En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 35 de máxima, mientras que en la de Cáceres se moverán entre los 19 y los 34 grados.
Descenso de las mínimas el viernes
Para este viernes, la Aemet mantiene una previsión de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios.
En Badajoz se esperan 17 grados de mínima y 35 de máxima, y en Cáceres los valores se situarán entre los 17 y los 34 grados. El viento seguirá soplando del oeste y será flojo en general.
La Aemet no prevé fenómenos meteorológicos adversos en Extremadura
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