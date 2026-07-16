La DOP Ribera del Guadiana elimina el límite de 15 grados de alcohol por el cambio climático

La Denominación de Origen Protegida Ribera del Guadiana ha eliminado el límite máximo de 15 grados de alcohol establecido hasta ahora para determinadas categorías de vino. La medida pretende adaptar sus normas de producción al contexto climático actual, que favorece una mayor concentración de azúcar en las uvas y, como consecuencia, puede elevar la graduación alcohólica durante la elaboración.

La modificación del pliego de condiciones de la DOP ha sido aprobada por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura y se ha hecho pública este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El cambio afecta al apartado dedicado a la descripción de los productos y supone la supresión del grado alcohólico volumétrico total máximo para algunos de los vinos protegidos por la denominación. De esta forma, las elaboraciones que superen el anterior umbral no quedarán excluidas automáticamente de la DOP siempre que cumplan el resto de los requisitos de calidad, producción y características establecidos en su normativa.

El grado alcohólico volumétrico total es un parámetro técnico que incluye tanto el alcohol ya presente en el vino como el que podría generarse mediante la fermentación de los azúcares que todavía contiene. Por tanto, la modificación no implica que todos los vinos de Ribera del Guadiana vayan a comercializarse con más de 15 grados ni obliga a las bodegas a aumentar su graduación.

La solicitud fue presentada el 11 de noviembre de 2025 por el Consejo Regulador de la DOP Ribera del Guadiana, con sede en Almendralejo, y posteriormente subsanada el 23 de febrero de este año tras un requerimiento de la Administración.

Adaptación al clima

El Consejo Regulador justifica la eliminación del límite por la necesidad de adaptar el pliego al contexto climático actual y al marco jurídico vigente. Las temperaturas más elevadas y la maduración más rápida de la uva pueden provocar una mayor acumulación de azúcares en el fruto, que durante la fermentación se transforman en alcohol.

El mantenimiento de un límite rígido podía ocasionar que algunos vinos elaborados dentro de la zona protegida y conforme a sus exigencias de calidad quedaran fuera de la denominación únicamente por superar ese parámetro técnico.

La reforma ha seguido el procedimiento nacional de oposición. La Junta abrió el trámite mediante una resolución publicada el pasado 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado y, una vez transcurridos más de dos meses, no se presentó ninguna declaración contraria a la modificación.

El Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria emitió posteriormente un informe favorable tras comprobar que la propuesta cumplía los requisitos establecidos por la normativa europea.

Actualización de las variedades

La modificación también aprovecha para actualizar la denominación oficial de tres variedades de vid autorizadas por la DOP. Se trata de un ajuste técnico para adecuar sus nombres a la legislación estatal vigente sobre el potencial de producción vitícola.

Los cambios afectan únicamente a dos apartados del pliego de condiciones: la descripción del producto y la relación de variedades de vid. También será necesario modificar el documento único de la denominación, que resume las principales características de los vinos protegidos.

La DOP Ribera del Guadiana está inscrita en el registro europeo desde abril de 2004 y su ámbito de producción se limita a Extremadura. Tras la publicación de la resolución en el DOE, la Junta comunicará la modificación a la Comisión Europea a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Fuente: El Periódico de Extremadura