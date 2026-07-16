Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto una convocatoria extraordinaria para incorporar nuevos aspirantes a las listas de interinos de 32 especialidades docentes en Extremadura. La medida permitirá cubrir las vacantes y sustituciones que puedan surgir durante el curso escolar en materias en las que la Junta prevé que las relaciones ordinarias y supletorias resulten insuficientes.

La resolución, publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), afecta a cuatro cuerpos de la enseñanza pública no universitaria: profesores de Secundaria, escuelas oficiales de idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. La Administración recurrirá a estas nuevas listas cuando no queden candidatos disponibles en las bolsas que tienen prioridad.

Entre las especialidades de Secundaria se encuentran Filosofía, Matemáticas, Alemán y Portugués. A ellas se suman diez ramas vinculadas principalmente a la Formación Profesional, entre las que figuran Procesos de Producción Agraria, Procesos en la Industria Alimentaria, Procesos Sanitarios, Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos y Procesos y Medios de Comunicación.

También se incluyen Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios, Operaciones y Equipos de Producción Agraria, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales y Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.

En las escuelas oficiales de idiomas, Educación abre las listas de Francés, Italiano y Portugués. La convocatoria alcanza además a doce especialidades de Música y Artes Escénicas: Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Fundamentos de Composición, Oboe, Trombón, Tuba, Violonchelo, Lenguaje Musical, Caracterización e Indumentaria, Danza Aplicada al Arte Dramático y Expresión Corporal.

La relación se completa con Diseño Gráfico, Materiales y Tecnología del Diseño y Medios Informáticos, pertenecientes al cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Diez días hábiles para solicitarlo

Los interesados dispondrán de diez días hábiles a partir de mañana para presentar sus solicitudes. El trámite deberá realizarse obligatoriamente por vía telemática a través del portal Profex y será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos por Cl@ve.

Los aspirantes podrán optar a más de una especialidad, aunque tendrán que registrar una solicitud diferente por cada una de ellas. En caso de presentar varias para la misma bolsa, únicamente se tendrá en cuenta la última registrada dentro del plazo.

Para acceder será necesario reunir los requisitos generales exigidos para trabajar como funcionario interino y contar con alguna de las titulaciones admitidas para la especialidad elegida. Con carácter general, también se exigirá el máster universitario de formación del profesorado, aunque la resolución mantiene las exenciones previstas para quienes acrediten titulaciones pedagógicas anteriores, como el antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica, o determinada experiencia docente.

Las personas que no autoricen a la Administración a consultar sus datos deberán adjuntar la documentación de identidad correspondiente. También será necesario aportar los títulos y certificados exigidos, así como el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos cuando no se permita su comprobación de oficio.

La experiencia docente, el mérito principal

La ordenación de los aspirantes se realizará mediante un concurso de méritos. La convocatoria concede un máximo de 5,35 puntos, de los cuales hasta 4,75 corresponden a la experiencia docente previa y 0,6 al expediente académico.

La experiencia en centros públicos, especialmente cuando se haya trabajado en el mismo nivel educativo y especialidad a la que se opta, tendrá el mayor peso en la baremación. También podrá puntuarse el trabajo desarrollado en otros niveles, especialidades, centros concertados o privados y universidades, aunque con una valoración inferior.

Seis de las especialidades exigirán además la superación de una prueba práctica: Caracterización e Indumentaria, Danza Aplicada al Arte Dramático, Expresión Corporal, Diseño Gráfico, Materiales y Tecnología del Diseño y Medios Informáticos. La fecha, el lugar y las características de los ejercicios se anunciarán posteriormente en Profex con al menos un mes de antelación.

Una vez examinadas las solicitudes, Educación publicará las listas provisionales de admitidos y excluidos, junto con las puntuaciones obtenidas. Los aspirantes tendrán diez días hábiles para reclamar o subsanar la documentación antes de que se aprueben las relaciones definitivas.

Las bolsas resultantes sustituirán a las listas extraordinarias anteriores de las mismas especialidades y permanecerán vigentes hasta que sean reemplazadas por una nueva convocatoria. Formar parte de ellas permitirá participar en los llamamientos para cubrir puestos, aunque no dará derecho a incorporarse a las listas ordinarias o supletorias.