Extremadura recibirá 868.489 euros para menores migrantes pese a no acudir a la reunión

Extremadura recibirá 868.489 euros para financiar la atención a menores migrantes no acompañados, pese a que la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia no ha participado este jueves en la reunión en la que el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas han aprobado definitivamente el reparto de 35 millones de euros.

La ausencia extremeña, que ya había sido anunciada ayer por el departamento dirigido por Óscar Fernández, se ha producido junto a las de Aragón y Castilla y León, las otras dos comunidades cuyas competencias de Servicios Sociales están gestionadas por Vox. El reparto ha salido adelante con el voto favorable de prácticamente todas las autonomías y la única abstención de Murcia.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha arremetido tras la reunión contra los responsables autonómicos de Vox por no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Rego ha preguntado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, si estas ausencias responden a un gesto de "absentismo laboral o a pura vagancia y desinterés".

Fuentes del ministerio, según Europa Press, también han criticado la decisión de Extremadura, Aragón y Castilla y León. "La ausencia de los consejeros de Vox es irrelevante en cuanto al transcurso de la reunión, pero demuestra su falta de interés por los derechos de la infancia y su nula voluntad de trabajar", han señalado. El departamento dirigido por Rego ha acusado además a la formación de limitarse a lanzar "eslóganes racistas" sin participar en los órganos de coordinación entre administraciones.

La Consejería de Desregulación había confirmado el miércoles que no acudiría al encuentro. Cabe recordar que tampoco había participado el pasado 1 de julio en la comisión preparatoria en la que se examinó la distribución territorial de los fondos. La Junta no ha trasladado este jueves una respuesta a las acusaciones realizadas por la ministra.

El reparto de los fondos

Los 35 millones de euros se destinarán a financiar la atención que las comunidades y ciudades autónomas prestan durante 2026 a los menores migrantes no acompañados que ya se encuentran dentro de sus sistemas de protección. La reunión no ha decidido cuántos jóvenes debe recibir cada territorio, sino la distribución del dinero necesario para sostener los recursos existentes.

La cuantía correspondiente a Extremadura asciende a 868.489 euros. Estos fondos podrán utilizarse para sufragar la atención inmediata, el apoyo psicológico y social, la escolarización, la inclusión, la inserción sociolaboral o la creación y ampliación de plazas de acogida.

El Consejo de Ministros había aprobado este martes la propuesta de reparto, que ha sido ratificada ahora por la Conferencia Sectorial. El Gobierno ha establecido una asignación especial para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla debido a la mayor presión migratoria que soportan por su situación geográfica.

Ceuta recibirá la cantidad más elevada, con 5,5 millones de euros, seguida de Andalucía, con 4,03 millones. Canarias y Melilla obtendrán cuatro millones cada una; Cataluña, 3,65 millones; y la Comunidad de Madrid, 3,63 millones.

Para fijar las cantidades, el Ejecutivo central ha tenido en cuenta la capacidad de los sistemas autonómicos de acogida y el número de menores migrantes no acompañados que atiende cada comunidad. Rego ha defendido que la distribución responde a criterios "absolutamente objetivos" vinculados al volumen de jóvenes acogidos en cada territorio.

Un sistema 'al límite'

La aprobación de los fondos llega después de que Fernández asegurase ayer que el sistema extremeño de protección se encuentra "prácticamente al límite". Según los datos facilitados por el consejero, la comunidad atiende actualmente a 101 menores migrantes no acompañados, de los que 73 proceden de recursos que estaban destinados inicialmente a personas adultas.

Fernández realizó estas declaraciones durante una visita al centro de menores de Caminomorisco, donde denunció la fuga de tres jóvenes en los últimos días y un "incidente violento" en el que, según relató, tuvieron que intervenir agentes de la Guardia Civil. El consejero sostuvo que los menores fugados pretendían desplazarse a Tarragona, Algeciras y Barcelona para encontrarse con familiares.

El responsable autonómico acusó entonces al Gobierno central de seguir enviando menores a Extremadura pese a la escasa capacidad disponible. "Sigue presionando y hostigando a Extremadura cuando la capacidad de acogida está prácticamente al límite", afirmó.

En este sentido, Rego ha defendido este jueves que las políticas públicas deben garantizar dos cuestiones fundamentales, como son "respetar y proteger los derechos de niños y niñas independientemente del origen", así como "reforzar el sistema público de cuidados y servicios públicos".

Registro contra la violencia infantil

La Conferencia Sectorial también ha abordado la creación del Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia, una herramienta destinada a centralizar los datos procedentes de las distintas administraciones e instituciones.

La ministra ha destacado que se trata de un instrumento de una "complejidad grande", pero que permitirá disponer de una imagen más precisa de las violencias que afectan a niños y adolescentes. Rego ha confiado en que el mecanismo sea aprobado "en muy poquito tiempo" por el Consejo de Ministros.

Además, las administraciones han analizado el desarrollo del modelo Barnahus, basado en espacios de atención integral a menores víctimas de violencia sexual. En la actualidad existen 18 centros de este tipo en España, 14 de ellos en Cataluña. "Se ha demostrado que es un instrumento eficaz, primero para acompañar a niños y niñas y, sobre todo, con esta perspectiva de infancia en la justicia que nos parece absolutamente clave y que evita la revictimización", ha explicado la ministra.