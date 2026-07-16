La Junta afirma que el Gobierno sigue sin saldar su deuda con la dependencia pese al aumento de fondos

La Junta de Extremadura considera insuficiente el aumento de la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha reconocido este jueves en el pleno de la Asamblea que cualquier incremento de los recursos es positivo, pero afirma que las cantidades anunciadas por el Gobierno central no permitirán alcanzar una aportación real del 50% en la comunidad.

Extremadura recibirá 114,2 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Serán alrededor de 37 millones durante este ejercicio y otros 75 millones el próximo año, una inyección que García Espada ha contrapuesto con los 201 millones en los que la Junta cifra la aportación pendiente del Estado al sistema extremeño.

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura, este jueves /

"¿Qué sucederá a partir de 2027? ¿Qué sucederá en 2028?", ha preguntado García Espada, quien ha advertido de que las personas dependientes necesitarán entonces los mismos recursos o incluso más.

Críticas del PSOE

"Ni se acercan a los 201 millones de euros que adeuda el Gobierno central a los dependientes extremeños", ha respondido la responsable autonómica a una pregunta formulada por la diputada socialista Judith Olivares.

La diputada del PSOE Judith Olivares. / ASAMBLEAEX.ES

La portavoz del PSOE ha reprochado al PP sus cambios de posición durante la tramitación de las medidas en el Congreso, pese a reclamar reiteradamente que el Estado asumiera la mitad del coste del sistema. "Se opusieron inicialmente a las propuestas del Gobierno e incluso votaron en contra de una de sus propias enmiendas", ha afirmado.

Olivares ha celebrado que el PP terminara respaldando el martes la convalidación del decreto que incrementa las transferencias, aunque ha criticado que se abstuviera ante la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. "Nos alegra que por una vez el Partido Popular se salga del no a todo lo que venga del Gobierno de España", ha ironizado.

La representante socialista ha pedido a la Junta que gestione de manera eficiente la nueva financiación y la utilice para reducir las listas de espera, reforzar la ayuda a domicilio y ampliar la teleasistencia. El objetivo, ha defendido, debe ser facilitar que las personas mayores permanezcan en sus casas y en su entorno con autonomía y una atención adecuada.

"El 50% real"

La consejera, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asuma "el 50% real" y ha defendido el esfuerzo presupuestario realizado por la Administración autonómica.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada. / ASAMBLEAEX.ES

Según los datos de Sara García Espada, la Junta ha aportado "a pulmón" 365 millones de euros durante 2025 y 2026 para compensar la infrafinanciación estatal y ha asegurado que el próximo presupuesto autonómico reservará 678 millones para las políticas de dependencia, una cantidad que ha calificado de inédita en Extremadura.

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La responsable de Dependencia ha acusado además al PSOE de utilizar esta materia con fines electorales y de presentar como un logro una financiación cuya continuidad no está asegurada más allá del próximo año. "No se burlen de la ciudadanía y no utilicen a los dependientes para sus fines electoralistas", ha manifestado.

Fuente: El Periódico de Extremadura