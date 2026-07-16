La Junta retiene fondos a la empresa de los centros de transporte de Extremadura: "Le pagamos y no abonó las nóminas"

La Junta de Extremadura mantiene retenidos fondos destinados a Copergy Ibérica, la empresa concesionaria de los diez centros de atención al transporte de la región, ante sus reiterados incumplimientos contractuales. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha justificado este jueves la decisión en la Asamblea, después de asegurar que la Administración autonómica ya transfirió dinero a la compañía en diciembre y esta no lo utilizó para abonar los salarios.

"Le pagamos y no pagó a los trabajadores. ¿Seguimos pagando a una empresa incumplidora para que no satisfaga las nóminas?", ha preguntado Ramírez en la sesión de control ante las críticas del PSOE por la gestión de esta crisis. El diputado socialista Julio César Rodríguez ha cifrado en 200.000 euros la cantidad que la Junta adeuda a la empresa, mientras los 56 trabajadores acumulan cinco meses sin cobrar.

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura, este jueves /

Centros "hechos unos zorros"

Rodríguez ha advertido de que la rescisión del contrato puede terminar con el despido de los 56 empleados y ha culpado directamente de la situación a la presidenta de la Junta, María Guardiola. "Autorizó una cesión a una empresa que no era solvente, cuya cesión fue hecha de manera chapucera y que está en los juzgados y ahora ha vuelto a fracasar en la búsqueda de otra empresa que lo gestione. ¿Pero quién va a querer hacerse cargo de unos centros de transporte que están hechos unos zorros?", ha preguntado.

La "triste realidad", según Rodríguez, es que "ni cumple la empresa ni cumple la Administración que tenía que dar amparo a los trabajadores", a los que Guardiola "no es capaz ni de mirar a los ojos".

Miembros del PSOE en el Centro Regional de Transportes de Mérida. / PSOE de Extremadura

Resolución del contrato

El consejero, sin dar cifras, ha insistido en que la obligación de pagar las nóminas corresponde exclusivamente a Copergy y ha asegurado que no existe ningún mecanismo legal que permita a la Junta asumir directamente los salarios. "Ojalá existiera esa ley", ha manifestado antes de rechazar la posibilidad de generar falsas expectativas entre la plantilla.

La Junta ha iniciado el expediente para resolver el contrato de gestión de los diez centros ante los incumplimientos acumulados por Copergy, que también han provocado la interrupción de algunos servicios dirigidos a los transportistas. El Ejecutivo trabaja ahora en una fórmula provisional para restablecer la actividad mediante la firma de un convenio con asociaciones del sector mientras prepara una nueva licitación.

"Lo que toca ahora mismo es poder licitar de nuevo ese contrato, sin perjuicio de restablecer la prestación", ha señalado Ramírez. Según sus datos, el actual Gobierno ha destinado 97.000 euros a los centros de transporte durante los últimos tres años y ha consignado otros 500.000 euros en los presupuestos, frente a los 6.000 euros que, ha asegurado, invirtió el PSOE en sus tres últimos ejercicios.

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Los trabajadores se concentraron esta semana ante la Consejería de Infraestructuras para reclamar una solución urgente. La plantilla exige el cobro de las nóminas atrasadas y garantías sobre la conservación de los puestos de trabajo cuando finalice la relación contractual con Copergy.