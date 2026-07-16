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El norte extremeño reclama que las obras de la autovía con Portugal comiencen en 2026

La Alianza Territorial Europea y el MSU-Norte celebran la reunión prevista para septiembre, pero exigen licitar ya el tramo entre Moraleja y Cilleros

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia.

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia. / Toni Gudiel

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E. P. E.

Cáceres

La Alianza Territorial Europea (ATE) y el Movimiento por el Suroeste y el Norte de Extremadura (MSU-Norte) han reclamado que las obras para prolongar la autovía EX-A1 hacia Portugal comiencen antes de que termine 2026. Ambas organizaciones consideran prioritario licitar el tramo de nueve kilómetros comprendido entre Moraleja y Cilleros, en la comarca de Sierra de Gata.

Los colectivos han valorado que después del verano esté previsto celebrar la primera reunión de alto nivel para coordinar los calendarios, presupuestos y actuaciones relacionadas con la conexión viaria entre Extremadura y Portugal. El proyecto incluye la continuidad de la EX-A1, su enlace con las carreteras portuguesas IC31 y A23 y la construcción de un puente internacional sobre el río Erjas.

"Más vale tarde que nunca", señala el portavoz de ATE y MSU-Norte, Francisco Martín, quien recuerda que ambas organizaciones llevan cerca de tres años reclamando mayor coordinación entre las administraciones españolas y portuguesas.

Vídeo | Francisco Martín, portavoz de MSU-Norte de Extremadura, exige que no se retrase más el Ruta de la Plata

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El Periódico Extremadura

El colectivo considera que la reunión prevista para septiembre debe traducirse en decisiones concretas y reclama "más agilidad, más voluntad política y más determinación" para poner en marcha la infraestructura. También pide que el proyecto no se utilice como un nuevo motivo de confrontación entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central.

Según sostiene Martín, el primer paso debe ser la licitación y el inicio de las obras del tramo entre Moraleja y Cilleros, considerado la continuación natural de los ocho tramos ya construidos entre Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria y Moraleja. Estos recorridos suman alrededor de cien kilómetros de autovía.

Una reivindicación para 225.000 habitantes

ATE y MSU-Norte enmarcan su petición en la necesidad de mejorar las comunicaciones y las oportunidades económicas del norte de Extremadura, un territorio en el que cifran una población cercana a los 225.000 habitantes.

Las organizaciones reclaman "equidad" en el reparto territorial de las inversiones y denuncian que las principales actuaciones estratégicas se concentran en Badajoz, Cáceres y Mérida. Frente a ello, exigen que también se impulsen proyectos capaces de vertebrar las comarcas situadas en el norte, el sur, el este y el oeste de la comunidad.

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El objetivo final es completar una conexión directa por autovía entre el norte extremeño y la red portuguesa. El proyecto permitiría enlazar la EX-A1 con la futura IC31 y, a través de esta vía, con la autovía portuguesa A23. "No pararemos hasta escuchar el ruido de las máquinas", concluye el portavoz de los dos colectivos.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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