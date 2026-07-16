Sandra Valencia, sobre la universidad de Planeta en Extremadura: "No se trata de elegir entre la pública o la privada"

La consejera de Educación y Formación Profesional, SandraValencia, ha defendido este jueves que la posible implantación de la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el Grupo Planeta, no debe plantearse como una elección entre el sistema público y el privado. La responsable autonómica ha asegurado que la Junta continuará fortaleciendo la Universidad de Extremadura (UEx), pero también estudiará cualquier iniciativa privada que pretenda instalarse en la comunidad.

"No se trata de elegir entre universidad pública o universidad privada, sino de garantizar que cualquier proyecto que se implante en Extremadura aporte valor, genere oportunidades, atraiga talento, cree empleo cualificado y contribuya al desarrollo de nuestra región", ha afirmado Valencia en respuesta a una pregunta de la diputada de Unidas Nerea Fernández.

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia. / ASAMBLEAEX.ES

"Una máquina de expender títulos"

Fernández ha centrado sus críticas en el proyecto del Grupo Planeta, que pretende crear un centro de enseñanza fundamentalmente virtual y con sede en Badajoz. "Extremadura no necesita nuevos centros privados, sino una UEx fuerte, bien financiada y con recursos para retener a los jóvenes", ha señalado.

Para la diputada de Unidas, la llegada de Planeta responde a los intereses económicos de un gran grupo empresarial y no a las necesidades educativas o demográficas de la región, puesto que el modelo virtual no creará un campus capaz de fijar población, generar empleo local estable o impulsar la investigación. "Es una máquina de expender títulos para quien tenga el capital para pagar", ha afirmado.

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández. / Javier Cintas

Proyecto en trámite

La iniciativa, denominada Universidad Abierta de Extremadura (ONEX), ha recibido recientemente el dictamen favorable del Consejo Económico y Social de Extremadura, aunque su aprobación no fue unánime. Los representantes de los sindicatos, la UEx, el Consejo de la Juventud, la economía social y el tercer sector formularon votos particulares contra el proyecto. La tramitación deberá continuar hasta llegar a la Asamblea, encargada de decidir sobre su reconocimiento mediante una ley.

Valencia ha sostenido que el Gobierno regional examinará la propuesta con "objetividad", "responsabilidad" y respeto a la legalidad. Al mismo tiempo, ha rechazado que el impulso de proyectos privados implique dejar de respaldar a la universidad pública.

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura, este jueves /

Apoyo a la pública

La consejera ha puesto como ejemplo la financiación prevista para la UEx y la bonificación completa de las tasas universitarias incluida en el próximo presupuesto autonómico. Según ha defendido, el Ejecutivo ha ido reduciendo progresivamente el déficit generado por esta medida y mantendrá su apoyo económico a la institución académica extremeña.

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"Se apoya a la universidad pública cuando se financia correctamente, y eso lo ha hecho este Gobierno", ha señalado Valencia, quien ha acusado a Unidas por Extremadura de rechazar iniciativas que, a juicio de la Junta, aumentan la capacidad de elección de los estudiantes y sitúan a la comunidad en el mapa universitario.