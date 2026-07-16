Los tabaqueros extremeños ya pueden consultar el pago del tercer año de las ayudas a la producción integrada

La Junta de Extremadura ha publicado una nueva tanda de resoluciones de pago de las ayudas a la producción integrada del tabaco. Las comunicaciones corresponden al tercer año del programa convocado en 2023, cuyos compromisos se extienden durante cinco anualidades.

Los agricultores incluidos pueden consultar desde este jueves el contenido íntegro de su resolución en el entorno Laboreo del portal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Para acceder deberán utilizar sus claves habituales. La relación de NIF afectados también se encuentra disponible en la web de la Junta, dentro de los apartados 'Agricultura y Ganadería' y 'Gestión Agrícola'.

El anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura no detalla cuántas personas o explotaciones se encuentran incluidas en esta nueva tanda ni el importe total reconocido. La Administración ya había publicado resoluciones del tercer año de esta ayuda el pasado 30 de abril y el 11 de junio, por lo que la comunicación difundida ahora supone una nueva remesa de expedientes.

Al detalle

La ayuda puede alcanzar un máximo de 1.060 euros por hectárea. La prima se abona íntegramente para las primeras 20 hectáreas, se reduce al 60% entre las 20 y las 80 hectáreas y baja al 30% para la superficie que supere ese límite. Las explotaciones deben mantener los compromisos asumidos, al menos, sobre el 80% de la superficie inicialmente reconocida.

Entre las obligaciones vinculadas al programa se encuentran aplicar la normativa de producción integrada, realizar rotaciones, implantar cubiertas invernales, efectuar análisis anuales del suelo y disponer de caudalímetro y programas de control del riego. La utilización de biomasa para el curado también condiciona la cuantía, ya que su incumplimiento puede suponer una reducción del 20% de la prima.

Cedido

La convocatoria inicial reservó 5,89 millones de euros para cada una de las anualidades comprendidas entre 2024 y 2028, incluida la correspondiente a 2026. Sin embargo, esa cantidad representa el presupuesto disponible para todo el ejercicio y no el importe concreto de las resoluciones publicadas este jueves.

Las resoluciones no ponen fin a la vía administrativa. Los interesados que no estén conformes podrán presentar un recurso de alzada ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria o ante la titular de la Consejería de Agricultura durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación.

Para darle más fuerza informativa, preguntaría a la Junta cuántos expedientes incluye esta tanda, qué cantidad se ha autorizado y cuántas hectáreas reciben el pago. Sin esos datos, funciona principalmente como noticia de servicio.