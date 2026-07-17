74 organizaciones y 24.000 empresas y autónomos extremeños apoyan la reelección de Garamendi en CEOE

Las 74 organizaciones empresariales y los 24.000 empresarios y autónomos representados por la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) de Extremadura apoyarán la candidatura de Antonio Garamendi para continuar al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CIEM han acordado este viernes por unanimidad respaldar la reelección del actual presidente de la patronal nacional en las próximas elecciones de la organización. La patronal justifica su decisión en la voluntad de contribuir a la estabilidad de CEOE y en el reconocimiento al trabajo desarrollado por Garamendi durante su etapa al frente de la principal organización empresarial del país.

CIEM considera que el actual escenario económico, laboral y geoestratégico exige una representación empresarial "cohesionada, independiente y con capacidad para formular propuestas" que permitan mejorar la competitividad de las empresas y de los trabajadores autónomos.

Diálogo social y competitividad

La confederación defiende la necesidad de reforzar un clima de confianza que favorezca el diálogo social, facilite la consecución de acuerdos y sitúe la productividad y la competitividad empresarial entre las prioridades de las políticas económicas. Entre los principales retos para los próximos años, CIEM señala la simplificación normativa, la seguridad jurídica, la reducción del absentismo laboral, la formación y la atracción de talento.

La organización también reclama medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, facilidades para el relevo generacional y un marco fiscal que favorezca la inversión y la creación de empleo.

Presencia extremeña en CEOE

CIEM forma parte de CEOE como miembro de pleno derecho desde el 1 de diciembre de 2024 y cuenta con tres vocalías en la Asamblea General de la organización empresarial. Además, dos representantes vinculados a la confederación extremeña participan en la Junta Directiva nacional: su presidente, José Luis Iniesta, y la vicepresidenta de CIEM y presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, que se incorporó como vocal de ATA en febrero de 2026.

Según la organización, esta presencia permite trasladar las demandas del tejido empresarial extremeño a los órganos en los que se debaten las principales políticas económicas, laborales y empresariales de ámbito nacional.

CIEM también forma parte del Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura, donde ocupa dos de las cuatro vocalías reservadas a la representación empresarial. La corporación confía en continuar trabajando junto a CEOE para reforzar la cohesión social y mantener una representación empresarial "fuerte y unida". Las elecciones para renovar la Presidencia de CEOE se celebrarán el próximo 1 de octubre.

Fuente: El Periódico de Extremadura