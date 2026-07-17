Extremadura se prepara para tres eclipses: dos grandes ocultaciones y un "anillo de fuego"

Extremadura también tendrá un lugar privilegiado, aunque desigual, en el extraordinario calendario astronómico que vivirá España durante los próximos dos años. La región podrá contemplar los tres grandes eclipses solares previstos para 2026, 2027 y 2028: los dos primeros serán parciales desde el territorio extremeño, pero ocultarán una gran parte del Sol, mientras que el tercero dibujará el conocido “anillo de fuego” en el sur de la comunidad.

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha aprobado el plan específico 'Trío de Eclipses. Eclipse total 2026', destinado a facilitar la coordinación entre administraciones y responder ante las posibles situaciones de emergencia provocadas por la elevada concentración de visitantes, los desplazamientos y la ocupación de espacios naturales. El dispositivo se integra en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) y abarca la singular sucesión formada por los eclipses del 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Un eclipse casi total desde Extremadura este verano

La primera cita llegará el próximo 12 de agosto. Aunque Extremadura quedará fuera de la franja de totalidad que cruzará el norte y el este de España, el fenómeno será especialmente intenso en la región y la Luna ocultará casi por completo el disco solar.

Desde Cáceres se calcula que desaparecerá alrededor del 97,5% de la superficie visible del Sol, mientras que en Badajoz la ocultación rondará el 96,2%. Será, por tanto, un eclipse parcial, pero con una reducción de la luz muy acusada y una imagen muy próxima a la totalidad. El momento de máxima ocultación llegará alrededor de las 20.35 horas, cuando el Sol se encontrará ya muy bajo sobre el horizonte occidental, por lo que será esencial buscar lugares despejados de edificios, árboles o montañas.

El espectáculo tendrá además un atractivo añadido: se producirá en vísperas del máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas. Quienes permanezcan en los lugares de observación después del eclipse podrán continuar la jornada astronómica durante la noche, sin que la luz de la Luna dificulte especialmente la contemplación de los meteoros.

Y ojo, porque los Farmacéuticos alerta de que usar gafas homologadas es la única forma segura de ver el eclipse solar de agosto.

Sara Fernández

Otra gran ocultación en 2027

El segundo eclipse tendrá lugar durante la mañana del 2 de agosto de 2027. La totalidad se concentrará en el extremo sur de la Península, principalmente en Cádiz, Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería, además de Ceuta y Melilla. Extremadura volverá a quedarse fuera de esa estrecha franja, pero el fenómeno también se verá con gran intensidad desde toda la comunidad.

En Badajoz, por ejemplo, la Luna cubrirá aproximadamente el 92,4% del disco solar en torno a las 10.47 horas. En el resto de Extremadura la ocultación será también muy elevada, por lo que el eclipse podrá apreciarse claramente, aunque en ningún momento llegará a hacerse de noche ni podrán retirarse las gafas especiales de protección. El Instituto Geográfico Nacional señala que, incluso fuera de la zona de totalidad, el eclipse ocultará al menos el 70% del Sol en cualquier punto de España.

El “anillo de fuego” llegará al sur

El momento más especial para la comunidad llegará el 26 de enero de 2028. El eclipse será anular y su franja principal atravesará aproximadamente la mitad sureste de España, incluyendo el sur de Extremadura.

En los lugares situados dentro de esa banda, la Luna se colocará delante del Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo. Permanecerá visible un fino círculo luminoso alrededor del disco lunar, el fenómeno conocido popularmente como “anillo de fuego”. La baja elevación del Sol sobre el horizonte dificultará, no obstante, su observación y obligará a seleccionar cuidadosamente los emplazamientos.

Riesgo de incendios y espacios saturados

Protección Civil considera que esta sucesión supone una oportunidad para divulgar la ciencia, impulsar el turismo astronómico y disfrutar de la naturaleza, pero advierte de que también plantea importantes desafíos logísticos y de seguridad. Entre los riesgos analizados figuran los incendios forestales, la acumulación de vehículos, la ocupación de caminos y fincas, la degradación de espacios naturales y los problemas sanitarios derivados del calor y las largas esperas al aire libre.

El plan recuerda que está prohibido encender fuego y recomienda no estacionar sobre vegetación seca, mantener despejados los accesos para los servicios de emergencia y consultar el nivel diario de riesgo antes de acudir a zonas rurales o forestales. También se desaconseja invadir propiedades agrícolas o subir a áreas de montaña poco accesibles. Protección Civil pide recoger todos los residuos y evitar comportamientos que puedan perturbar a la fauna, especialmente a las aves.

A estas recomendaciones se suman la prevención de golpes de calor y deshidrataciones, la protección frente a las picaduras de insectos y la vigilancia de los animales domésticos, cuyo comportamiento puede verse alterado por la repentina disminución de la luz.

Fuente: El Periódico de Extremadura