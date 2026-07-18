Quién es quién en el nuevo núcleo de poder del Partido Popular de Badajoz con Gema Cortés al timón

La nueva dirección del Partido Popular de Badajoz ya tiene nombres, responsabilidades y un objetivo político definido. Gema Cortés será la nueva secretaria general provincial y la número dos de Manuel Naharro, reelegido este sábado presidente de la formación durante el XV Congreso Provincial celebrado en Mérida.

El relevo en la Secretaría General no aparta de la primera línea a Juan Antonio Barrios. El alcalde de Fuente del Maestre deja el cargo que ha ocupado durante el anterior mandato, pero se convierte en coordinador provincial y mantiene su responsabilidad como portavoz del Grupo Popular en la Diputación.

El nuevo Comité de Dirección estará formado por 21 responsables y trabajará con una prioridad clara: alcanzar el gobierno de la Diputación de Badajoz a partir de 2027. Para conseguirlo, el PP pretende ampliar su número de alcaldes y concejales, reforzar su implantación territorial y mantener una actividad constante en todos los municipios.

Naharro conserva el liderazgo

Manuel Naharro inicia un nuevo mandato después de obtener el respaldo del 99,4% de los 725 votos emitidos. El presidente de la Asamblea de Extremadura y alcalde de Valencia del Mombuey era el único candidato y había reunido previamente más de 2.500 avales.

Naharro, que dirige la organización provincial desde julio de 2021, seguirá marcando la estrategia general del partido. La estructura diseñada para esta nueva etapa combina experiencia institucional, poder municipal, renovación orgánica y especialización política.

Junto al presidente provincial estarán Gema Cortés, Juan Antonio Barrios y Javier García Argueta, diputado en la Asamblea de Extremadura y concejal en Aceuchal, que ejercerá como adjunto a la Presidencia Provincial. Los cuatro conforman el primer nivel de una dirección en la que cada uno tendrá una función diferenciada.

Gema Cortés toma el timón orgánico

La elección de Gema Cortés constituye la principal novedad del nuevo reparto de poder. La concejala del Ayuntamiento de Badajoz será la colaboradora más directa de Naharro y asumirá la coordinación cotidiana de la organización, desde la relación con las agrupaciones locales hasta la supervisión de las distintas áreas del Comité de Dirección.

Como secretaria general, tendrá del mismo modo la tarea de mantener el contacto con alcaldes y concejales y trasladar la estrategia provincial a cada municipio. Su responsabilidad será clave para cohesionar la estructura, reforzar la presencia del partido en el territorio y garantizar que las decisiones de la cúpula tengan continuidad en las organizaciones locales.

Cortés desempeñará además un papel central en la preparación de las elecciones municipales de 2027. Deberá coordinar el trabajo interno con las necesidades de cada localidad y contribuir a que el PP aumente su representación en los ayuntamientos, paso imprescindible para disputar el gobierno de la Diputación.

Naharro ha explicado que buscaba para el puesto a una persona con experiencia, capacidad de trabajo y un profundo conocimiento de la organización y de la provincia. También ha destacado su cercanía, su disposición para escuchar y su capacidad para sumar dentro de un proyecto colectivo.

"Por encima de cualquier cargo o currículum, hay una cualidad que la define y que para mí es la más importante. Es una buena persona", ha afirmado el presidente provincial al anunciar su nombramiento.

La maquinaria electoral

La diputada autonómica Isabel Babiano estará al frente del área de Organización Electoral, mientras que Pedro José Gordillo, director de Promoción Deportiva de la Junta, presidente regional de Nuevas Generaciones y concejal en Fuente del Maestre, dirigirá Movilización.

La alcaldesa de Talavera la Real y diputada provincial Manuela Sancho asumirá Atención al Afiliado. Miguel Ángel Nieto, diputado autonómico y concejal en Guareña, se encargará de Actos Públicos, y la alcaldesa de Fuentes de León, Ana Fernández Salguero, dirigirá Portavocía y Comunicación.

Estas áreas asumirán el funcionamiento interno, la movilización de militantes y cargos y la preparación de los próximos procesos electorales. Su trabajo estará coordinado con la Secretaría General y con Barrios para trasladar la estrategia del partido a toda la provincia.

Alcaldes al frente de la política territorial

El poder municipal tendrá una presencia destacada dentro de la nueva dirección. Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, asumirá Política Local; Roberto Romero, alcalde de Lobón y diputado provincial, dirigirá Política Provincial; e Isabel Cortés Gervilla, diputada autonómica y concejala en Almendralejo, se encargará de Política Autonómica.

La Vicesecretaría Jurídica recaerá en Juan Carlos Benítez, alcalde de Oliva de Mérida y diputado provincial. Con estos nombramientos, Naharro coloca a dirigentes con experiencia directa en los ayuntamientos al frente de las áreas vinculadas con el territorio.

El objetivo es que la dirección conozca de primera mano los problemas de cada localidad y mantenga una relación permanente tanto con quienes gobiernan como con los concejales que desarrollan su labor desde la oposición.

Las áreas sectoriales

Álvaro Ballesteros Sánchez, concejal en Don Benito, dirigirá Vivienda y Transformación Digital. José María Benítez, secretario general de Ciencia de la Junta, estará al frente de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural, mientras que Javier Gijón, concejal en Badajoz, asumirá Economía y Empleo.

Gregorio Gallego, alcalde de Zahinos y diputado provincial, dirigirá Infraestructuras y Reto Demográfico. La Vicesecretaría de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales corresponderá a Margarita Núñez, concejala en Monesterio y diputada autonómica.

Agustín Delgado se encargará de Educación y Cultura, mientras que Joel Núñez asumirá Juventud y Deportes. El presidente provincial de Nuevas Generaciones, Alejandro Carvajal, completa un equipo que combina experiencia municipal, presencia autonómica y renovación generacional.

La Diputación, el gran objetivo

La nueva estructura no nace únicamente para reorganizar el funcionamiento interno. Su propósito principal será aumentar la representación municipal del PP y alcanzar el gobierno de la Diputación en 2027, una institución dirigida por el PSOE desde hace más de cuatro décadas.

El partido pretende apoyar a sus alcaldes, fortalecer sus grupos de oposición y preparar candidaturas capaces de competir en todos los municipios. El Comité de Dirección centrará también su actividad en autónomos, pymes, agricultores, ganaderos, comercio, hostelería, turismo, desarrollo rural y relevo generacional.

El equipo trabajará bajo el lema "La fuerza de nuestros pueblos", con el que Naharro quiere colocar el municipalismo y la igualdad de oportunidades en el centro de la acción política. La finalidad es que los habitantes de las localidades más pequeñas puedan acceder a los mismos servicios que quienes residen en las grandes ciudades.

Fuera del núcleo operativo, el Comité Ejecutivo Provincial contará con dirigentes como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el candidato popular a la Alcaldía de Mérida, Santiago Amaro.

La Junta Directiva incorporará también al exalcalde pacense Francisco Javier Fragoso y a la exconsejera Mercedes Vaquera, que aportarán experiencia institucional, aunque no asumirán responsabilidades en la dirección cotidiana.

La fotografía del nuevo poder interno queda así definida. Naharro conserva el liderazgo, Gema Cortés toma el timón orgánico y Juan Antonio Barrios permanece en el centro de las decisiones como coordinador provincial. Un reparto de funciones diseñado para fortalecer el partido municipio a municipio y preparar el camino hacia la Diputación en 2027.

De izquierda a derecha, Elena Manzano, Abel Bautista, María Guardiola, Manuel Naharro y Gema Cortés, durante la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

Fuente: El Periódico de Extremadura