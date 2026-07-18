Dos días para saber cuántas codornices vuelan por Extremadura

Los cazadores extremeños volverán a salir al campo este verano con un objetivo que va más allá de la actividad cinegética. Los próximos 15 y 23 de agosto, Extremadura se incorporará al segundo "Coturnix Challenge", un gran censo simultáneo de codorniz que se desarrollará en todo el territorio nacional.

Durante esas dos jornadas, cazadores de la región y del resto de España registrarán los ejemplares avistados y enviarán la información en tiempo real mediante un formulario digital. El propósito es reunir datos homogéneos que permitan avanzar en el conocimiento de una especie cuya población resulta especialmente difícil de calcular.

La codorniz es un ave migratoria y de gran movilidad. Esta característica provoca que un mismo ejemplar pueda desplazarse entre distintos territorios y ser contabilizado varias veces si los trabajos de seguimiento se realizan en días diferentes. Por este motivo, la simultaneidad de los censos es una de las claves de la iniciativa.

Los datos obtenidos en los campos y cotos de Extremadura se incorporarán a una base nacional junto a los recogidos en el resto de comunidades autónomas. Con la continuidad del proyecto, sus impulsores pretenden estimar el tamaño de la población de codorniz en España y analizar su evolución a lo largo de los años.

Más de 34.500 codornices en el primer recuento

La segunda edición del "Coturnix Challenge" llega después de los resultados obtenidos en 2025, cuando se celebró por primera vez en España un censo simultáneo de estas características.

Aquella convocatoria permitió recopilar información correspondiente a 2.011 jornadas de seguimiento, con la participación de 3.011 cazadores distribuidos en 1.045 municipios. Durante el despliegue se registró el avistamiento de 34.532 codornices.

La organización considera que el volumen de datos recogido convirtió aquella primera experiencia en un hito para la aplicación de la ciencia a la caza. El objetivo ahora es repetir y ampliar el trabajo, consolidar la participación y obtener series de información cada vez más completas.

En las jornadas previstas para agosto, los participantes deberán anotar las observaciones realizadas durante sus recorridos y trasladarlas a la plataforma habilitada. El sistema permitirá comparar los resultados de distintos territorios y reducir los posibles errores derivados de los desplazamientos de las aves.

Los responsables del desafío destacan que la iniciativa refleja la implicación del sector cinegético en la conservación de las especies, en el conocimiento de las poblaciones silvestres y en la incorporación de métodos científicos a la gestión de la caza.

Más de 5.000 cazadores desde 2020

El "Coturnix Challenge" se enmarca en el Proyecto Coturnix, promovido por Mutuasport y dirigido científicamente por la Fundación Artemisan. También colaboran la Real Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas.

El proyecto comenzó en 2020 y desde entonces ha contado con la colaboración de más de 5.000 cazadores españoles. Sus promotores lo presentan como uno de los estudios más importantes sobre la codorniz desarrollados en España y Europa.

El trabajo busca superar la falta de información fiable que durante años ha rodeado a esta especie. Las entidades impulsoras sostienen que los datos recopilados están permitiendo mejorar el conocimiento de su situación y aportar argumentos científicos tanto para su conservación como para la gestión de su aprovechamiento cinegético.

Según explican los responsables del proyecto, la información reunida también ha servido para responder a los intentos planteados en distintas ocasiones para prohibir la caza de la codorniz en la Unión Europea, propuestas que se han producido en un contexto marcado por la escasez de datos científicos sobre la especie.

Un proyecto que cruza fronteras

La iniciativa ya ha alcanzado una dimensión internacional. El pasado mes de junio se celebró el primer censo simultáneo internacional de codorniz durante el periodo reproductor, una actuación en la que participaron seis países europeos.

El seguimiento se realizó mediante el denominado Método SEC, diseñado por la Universidad de Barcelona y aplicado dentro del Proyecto Coturnix desde 2023. Las dos jornadas permitieron reunir información de distintos puntos de Europa y reforzar la coordinación entre territorios.

Las entidades promotoras consideran que aquella experiencia marcó otro hito para el estudio de la especie y convirtió el modelo español en una referencia internacional. Ahora, el foco vuelve a situarse en el recuento nacional previsto para agosto.

Los organizadores han agradecido la implicación mostrada por los colaboradores durante las últimas temporadas y han animado a los cazadores a participar de nuevo. En Extremadura, su aportación permitirá incorporar los datos de los campos de la región a una gran radiografía nacional de la codorniz.