El tiempo en Extremadura este sábado: las temperaturas no superarán los 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Extremadura, cielos poco nubosos, con predominio de nubes altas, y viento de carácter variable fijándose del oeste, de carácter flojo en general.

Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas también permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 17 y 34 grados.

Riesgo de incendios

Aunque la probabilidad de incendios aumenta de manera generalizada, Extremadura se libra de estar en las comunidades con riesgo extremo. Gran parte de Madrid, Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León, además de otras zonas del norte de Aragón y del interior de Andalucía, tendrán más posibilidades de sufrir incendios forestales, según informa el portal especializado eltiempo.es.

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La semana que viene

El fin de semana no superará los 36 grados de media en la región, informa Aemet. Sin embargo, sí que se notará un progresivo ascenso de las temperaturas, especialmente de cara a la semana que viene. Las altas presiones que ya afectan desde hace días a muchas zonas de Europa se van a ir haciendo cada vez más fuertes. La adorsal anticiclónica que viene siendo habitual este verano, ayudará a impulsar aire caliente desde el norte de África que se seguirá recalentando con el sol y con la escasa circulación de aire a lo largo de la semana que viene.