Medio millón de euros para impulsar proyectos entre pymes y startups en Extremadura

La Junta de Extremadura ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la colaboración entre pequeñas y medianas empresas, startups y empresas de base tecnológica en el desarrollo de soluciones innovadoras. La línea cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y permanecerá abierta hasta el próximo 18 de agosto.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, busca que las pymes extremeñas puedan plantear retos concretos relacionados con su actividad y colaborar con empresas emergentes para encontrar respuestas tecnológicas que mejoren sus productos, servicios o procesos productivos.

Las subvenciones cubrirán el 100% de los gastos considerados subvencionables, con una cuantía máxima de 25.000 euros, sin IVA, por cada proyecto seleccionado. Podrán solicitarlas las pymes que dispongan de un centro de trabajo en Extremadura y necesiten desarrollar una solución innovadora para avanzar en su actividad empresarial.

Para acceder a estas ayudas será necesario formalizar un acuerdo de colaboración entre la pyme que plantea el reto, denominada empresa tractora, y la startup o empresa de base tecnológica que se encargará de desarrollar la solución.

Este documento deberá detallar el reto empresarial, los objetivos del proyecto, los resultados esperados y los servicios de innovación que se llevarán a cabo.

Más presupuesto para financiar proyectos

La principal novedad de esta convocatoria es el aumento de su dotación económica. La Junta ha elevado el presupuesto desde los 300.000 euros de la edición anterior hasta los 500.000 euros, lo que permitirá respaldar un mayor número de iniciativas de colaboración empresarial y desarrollo tecnológico.

Consulta de datos y métricas digitales en una tableta. / El Periódico Extremadura

Las ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-2027 y se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la relación del reto con la estrategia de la empresa, el grado de innovación de la propuesta, la madurez del proyecto y su impacto socioeconómico y medioambiental.

Además, recibirán puntuación adicional los proyectos en los que la solución sea desarrollada por una startup certificada por Enisa como empresa emergente.

De la inteligencia artificial a la economía circular

La convocatoria anterior permitió poner en marcha proyectos con un importante componente tecnológico destinados a atender necesidades reales de sectores estratégicos para la economía regional, como la energía, la industria, la agroalimentación, la salud y la transformación digital.

Entre las iniciativas financiadas figuran soluciones relacionadas con el almacenamiento energético y la movilidad eléctrica, así como sistemas de visión artificial e inteligencia artificial aplicados a la monitorización industrial y a la agricultura de precisión.

También se desarrollaron plataformas de escaneo y modelado en tres dimensiones, herramientas de análisis biomecánico para el ámbito sanitario, tecnologías vinculadas al reciclaje y la economía circular, procesos para el aprovechamiento sostenible de residuos agroindustriales y soluciones de automatización destinadas a optimizar los procesos productivos.

Fuente: El Periódico de Extremadura