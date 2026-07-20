Dos alumnos de Extremadura se llevan el bronce en la Olimpiada Internacional de Biología

Los estudiantes extremeños Amelia Alesón y Antonio Monge han obtenido una medalla de bronce cada uno en la 37ª Olimpiada Internacional de Biología, celebrada durante la última semana en Vilna, la capital de Lituania, donde se han reunido algunos de los mejores alumnos preuniversitarios de esta disciplina.

Los dos jóvenes han conseguido dos de los tres bronces de la delegación española, formada por cuatro participantes. La tercera medalla ha sido para Santiago Requero, procedente de Madrid, mientras que el equipo nacional se ha completado con Martín Serrano, de Murcia.

La competición ha congregado a 312 estudiantes de 82 países y territorios, que han afrontado pruebas teóricas y prácticas de elevada complejidad. La representación española ha calificado el resultado de positivo y ha destacado que tres de sus cuatro integrantes hayan terminado el certamen con una medalla.

De Badajoz y Mérida a Vilna

Amelia Alesón acaba de finalizar el Bachillerato en el IES Bárbara de Braganza de Badajoz y tiene previsto comenzar el grado de Medicina en la Universidad de Extremadura. Antonio Monge, por su parte, ha terminado la etapa educativa en el Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida y también iniciará estudios de Medicina, según la información facilitada por la delegación española.

El tercer medallista, Santiago Requero, comenzará Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Junto a ellos ha participado el murciano Martín Serrano, cuarto componente del equipo seleccionado para representar a España.

La delegación ha estado acompañada por Raquel Ortells Bañeres y Javier Fernández-Portal Díaz del Río, profesores vinculados a la Olimpiada Española de Biología y miembros del jurado internacional.

Un proceso de selección de varios meses

La presencia de los dos extremeños en Vilna es el resultado de un proceso que comenzó meses antes en las fases autonómicas de la Olimpiada de Biología, celebradas en distintos puntos de España para seleccionar a los estudiantes con mejores resultados.

Alesón y Monge superaron inicialmente la fase extremeña y participaron después en la Olimpiada Española de Biología, que tuvo lugar el pasado mes de marzo en la Universidad de Cantabria, en Santander.

Durante aquella prueba nacional fueron elegidos los cuatro alumnos que representarían a España en la cita internacional. La selección dio paso a una nueva etapa de preparación centrada tanto en la ampliación de conocimientos como en el trabajo práctico de laboratorio.

Antes de desplazarse a Lituania, los participantes completaron una semana de formación intensiva en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, donde profundizaron en los contenidos que forman parte del programa de la olimpiada.

Teoría y trabajo de laboratorio

La Olimpiada Internacional de Biología divide la evaluación en dos grandes pruebas con el mismo peso en la nota final, de modo que la clasificación depende tanto de los conocimientos teóricos como de la capacidad de los estudiantes para desenvolverse en un laboratorio.

El examen teórico incluye preguntas sobre genética, biología molecular, bioquímica, fisiología animal y vegetal, ecología, evolución, microbiología y bioinformática, materias que exigen un nivel de preparación superior al habitual en los estudios de Bachillerato.

La parte práctica obliga a los participantes a resolver experimentos reales de laboratorio, analizar muestras biológicas, interpretar resultados y aplicar técnicas propias de la investigación científica.

La puntuación final se obtiene combinando al 50% el resultado de ambos bloques, un sistema con el que se pretende valorar de manera equilibrada los conocimientos y las destrezas experimentales de los participantes.

Financiación del Ministerio

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha financiado la preparación de los alumnos y los gastos derivados del desplazamiento, la inscripción y la participación de la delegación española en la competición.

La Olimpiada Internacional de Biología reúne cada año a cuatro estudiantes seleccionados en las fases nacionales de los países participantes y busca, además de reconocer la excelencia académica, fomentar el interés de los jóvenes por las ciencias biológicas y biomédicas.

Un encuentro científico y cultural

El programa desarrollado en Vilna no se ha limitado a los exámenes. Los estudiantes han visitado el Centro de Ciencias de la Vida de la Universidad de Vilna, han mantenido encuentros con investigadores y han participado en actividades de divulgación científica.

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La organización también ha preparado recorridos por algunos de los principales enclaves históricos de Lituania, con el objetivo de favorecer el intercambio cultural y la convivencia entre jóvenes procedentes de más de 80 países y territorios.

Fuente: El Periódico de Extremadura