El autocuidado crece en Extremadura entre gimnasios, farmacias e internet

El autocuidado ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un pilar cada vez más consolidado en la vida de los extremeños. Así lo refleja la ‘II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España’, que sitúa a Extremadura entre las comunidades autónomas donde más peso tiene esta preocupación: una gran mayoría de la población, concretamente el 78,2%,considera muy importante cuidar de su salud, por encima de la media de otros territorios.

Este dato no solo confirma una percepción, sino que refleja un cambio de mentalidad progresivo. La ciudadanía asume un papel más activo en su bienestar, apostando por hábitos que van desde la alimentación o el ejercicio físico hasta el cuidado emocional. “Lo que más busca la gente ahora es salud”, explica Pedro Ramírez entrenador en CR7 Fitness, próximo a convertirse en UFC GYM. “Cada vez se ve más que ganar masa muscular o entrenar no es solo estética, sino invertir en calidad de vida a largo plazo”.

En esa misma línea, desde el ámbito farmacéutico también se percibe esta transformación. Eva Fernández y Teresa Ramos, de la Farmacia Pilar Blanco, destacan que “cada vez viene más gente a informarse, y no solo jóvenes, también personas mayores”. El interés ya no se limita al cuidado corporal: “Se preocupan por la piel, pero también por la salud mental, muscular o articular”.

PEDRO RAMÍREZ / El Periódico Extremadura

«Cada vez hay mayor conciencia: más que entrenar, se trata de invertir en calidad de vida a largo plazo» Pedro Ramírez — CR7 Fitness, próximo UFC GYM

Hábitos que evolucionan, retos que persisten

El estudio revela que el autocuidado se asocia principalmente a “cuidar la salud” y “mantener hábitos de vida saludable”, aunque solo un 32,2 % lo vincula directamente con la prevención de enfermedades. Esta diferencia evidencia que, aunque la conciencia ha crecido, aún queda margen para reforzar la visión preventiva de la salud.

En Extremadura, además, se observa una tendencia destacada en ámbitos como la salud sexual, donde un 61,3 % de la población afirma aplicar prácticas de autocuidado. Sin embargo, no todos los indicadores son positivos. El informe alerta de un aumento generalizado de personas que no acudirían a un profesional ante problemas de salud mental, una tendencia que también afecta a la región.

Este contraste refleja una realidad compleja: mientras crece el interés por cuidarse, persisten barreras culturales o sociales en aspectos clave como la salud emocional. La confianza en el sistema sanitario sigue siendo alta, especialmente entre las personas mayores, pero los más jóvenes recurren cada vez más a herramientas digitales para resolver dudas sobre su bienestar. La IA e Internet son un sinónimo de fiabilidad para la juventud española.

Eva Fernández / El Periódico Extremadura

«Viene más gente a informarse, y no solo jóvenes, también personas mayores» Eva Fernández — Farmacia Pilar Blanco

Tecnología, confianza y futuro del sistema sanitario

La irrupción de la inteligencia artificial añade un nuevo elemento al debate. Ocho de cada diez españoles muestran preocupación ante la posibilidad de que estas tecnologías tomen decisiones médicas sin supervisión humana, y seis de cada diez no se sienten cómodos compartiendo sus datos de salud. Aun así, más del 73 % cree que la IA puede mejorar el diagnóstico precoz y reducir la carga del sistema sanitario.

Este equilibrio entre confianza y cautela también se traslada al día a día. En centros deportivos, farmacias o consultas, el cambio ya es tangible: más información, más prevención y una mayor implicación personal. “La mayoría de la gente que viene a entrenar también mantiene hábitos saludables fuera”, apunta Pedro Ramírez, lo que refuerza la idea de que el autocuidado no es una acción puntual, sino un estilo de vida.

Con una percepción general de buena salud —casi el 75 % de los españoles se considera en buen estado—, Extremadura se posiciona como una comunidad donde el cuidado personal gana terreno. El reto ahora pasa por consolidar ese avance, reforzar la prevención y garantizar que el acceso a la información y a los recursos llegue a toda la población, sin dejar atrás aspectos clave como la salud mental.

El autocuidado ya no es solo una responsabilidad individual, sino un elemento central en la sostenibilidad del sistema sanitario y en la calidad de vida de la sociedad extremeña.

Teresa Ramos / El Periódico Extremadura

«La gente se preocupa por la piel, pero también por la salud mental, muscular o articular»» Teresa Ramos — Farmacia Pilar Blanco

¿Qué opinan los ciudadanos?

“Intento cuidarme más cada día, sobre todo haciendo ejercicio y comiendo mejor”, explica una usuaria de un gimnasio cacereño. “Antes no le dábamos tanta importancia, pero ahora priorizamos nuestra salud a largo plazo” asegura otro usuario de un establecimiento pacense. Un cambio de mentalidad que, más allá de lo individual, redefine cómo se entiende la salud en la región.