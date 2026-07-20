Toni Acosta, Juana Acosta y Carlos Hipólito invocan en el Teatro Romano de Mérida la rebelión de los cuerpos con ‘Bacanal’

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida estrenará este miércoles, 22 de julio, ‘Bacanal’, un espectáculo que fusiona danza y palabra para reflexionar sobre la libertad del cuerpo, el deseo y las prohibiciones impuestas por el poder. La obra podrá verse a las 22.45 horas en el Teatro Romano durante cinco únicas funciones, hasta el domingo 26 de julio, y no se representará fuera del certamen emeritense.

Con texto original de Juan Carlos Rubio y dirección de Chevi Muraday, la propuesta está interpretada por Juana Acosta, Toni Acosta, Carlos Hipólito, Elisa Hipólito y Mapi Sagaseta, junto a Cisco Lara, Julen Pazos, Georgina Flores, Tamar Vela, Inés Valderas, Javier Aguilera y el propio Muraday. Al reparto se suman las bailarinas Candela Chamorro y Lucía Ferrán, ambas emeritenses, Celia García Ferriols, Altea León, María Rufo y Carla Trillo, alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

El cuerpo frente al poder

La historia sitúa al público en la antigua Roma, cuando el Senado decretó la prohibición de las Bacanales, unas celebraciones dedicadas a Baco, dios del vino, vinculadas al baile, el goce y el trance. En ese contexto, Dionisio y Baco, dos representaciones de una misma divinidad, mantienen un encuentro simbólico para buscar la manera de resistir ante la represión y recuperar la dimensión sagrada del cuerpo.

El movimiento y el deseo aparecen como fuerzas que los gobernantes pretenden controlar, mientras que el baile, el placer y la celebración colectiva se transforman en actos de resistencia. Juan Carlos Rubio ha explicado que el espectáculo conecta pasado y presente para recordar que “todo lo que pasó puede volver a pasar” y advertir sobre los riesgos de repetir los errores de la historia.

Chevi Muraday ha definido ‘Bacanal’ como una obra “necesaria” en un mundo hostil marcado por las prohibiciones, los rechazos y el “tú no vales”. Frente a esas limitaciones, el montaje habla de escuchar al otro, escucharse a uno mismo y entender que el cuerpo resulta imprescindible para relacionarse, expresarse y recuperar la libertad.

Juana Acosta en la presentación de 'Bacanal' en Mérida. / Jero Morales

Un Teatro Romano vestido de blanco

La propuesta busca romper la cuarta pared y convertir a los espectadores en una parte activa de la ceremonia. Por ello, la compañía ha pedido a los asistentes que acudan vestidos con prendas blancas, de modo que la luminosidad de las gradas se funda con el movimiento del escenario y todo el Teatro Romano comparta el “latir” de la representación.

Muraday también ha destacado la importancia de incorporar a jóvenes bailarinas extremeñas y ha agradecido el trabajo de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres, que conforman el coro. Los intérpretes han coincidido en reconocer su amor, compromiso y paciencia, especialmente a la hora de ayudar a los actores cuando la exigencia coreográfica y la danza “se les atraviesan”.

Un reparto entre generaciones

Toni Acosta ha celebrado su regreso al Festival de Mérida después de haber actuado en 2020, cuando las restricciones y la incertidumbre de la pandemia le impidieron disfrutar plenamente de la experiencia. La actriz ha asegurado que volver al Teatro Romano supone ahora “un regalo”, aunque ha reconocido que la obra exige un trabajo “agotador físicamente”. Entre bromas, ha recordado el momento en el que aceptó el papel en la estación de Chamartín y ha admitido que, vista la dificultad del espectáculo, todavía se replantea aquella decisión.

Toni Acosta en la presentación de 'Bacanal' en Mérida. / Jero Morales

Elisa Hipólito, la integrante más joven del elenco, ha valorado la oportunidad de comenzar su trayectoria en un escenario como Mérida y dentro de un reparto intergeneracional. La intérprete ha reivindicado la resistencia del pueblo frente a las prohibiciones de los gobernantes, una cuestión presente en la Roma antigua que continúa latente en la actualidad.

Juana Acosta se ha mostrado “afortunada y agradecida” por participar en una creación cargada de sensibilidad, poesía e imágenes que hablan de libertad, culpa y pérdida de control. Carlos Hipólito, por su parte, debutará en el Festival de Mérida después de cincuenta años de profesión y ha descrito ‘Bacanal’ como un espectáculo “poco convencional, pero hermoso”.

Durante la presentación, el consejero de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Laureano León, ha destacado el carácter multidisciplinar de una producción que enriquece la acción escénica mediante la palabra y el movimiento. El director del festival, Jesús Cimarro, ha defendido además que el fútbol y el teatro pueden “convivir al mismo nivel”, después de que la última función de ‘Timón de Atenas’ reuniera este domingo a 1.420 espectadores pese a coincidir con la final del Mundial. El montaje cerró sus cinco representaciones con 10.136 asistentes. Cimarro también ha recordado que el Pórtico del Foro acogerá este lunes, a las 22.30 horas, el preestreno extremeño de la película ‘Anoche conquisté Tebas’, con la presencia de su director y parte del equipo.

Fuente: El Periódico de Extremadura