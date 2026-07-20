El éxito de las ayudas GoToMarket obliga a Extremadura a ampliar su presupuesto en 1,37 millones

Las ayudas GoToMarket han tenido tal acogida entre las empresas extremeñas que la Junta ha tenido que ampliar su presupuesto para poder financiar más proyectos. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha incorporado otros 1.371.663,89 euros a esta línea destinada a facilitar que productos, servicios y procesos innovadores den el salto definitivo al mercado.

La ampliación presupuestaria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), eleva la financiación total de la convocatoria hasta los 3.165.803,89 euros, frente a los cerca de 1,79 millones previstos inicialmente. Un crédito que se había agotado debido al volumen de solicitudes presentado por el tejido empresarial de la región.

Hasta la fecha, la convocatoria ha permitido conceder ayudas a 20 empresas extremeñas para desarrollar inversiones orientadas a mejorar su competitividad, comprobar la viabilidad de sus proyectos y preparar el lanzamiento de nuevos productos o servicios.

Con los 1,37 millones adicionales, la Junta podrá atender un mayor número de las solicitudes presentadas en la convocatoria correspondiente a 2025 que no habían podido recibir financiación por haberse consumido los fondos disponibles.

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Hasta 96.000 euros para las pymes

Uno de los principales atractivos del programa es el elevado porcentaje de financiación que ofrece. Las pymes y las personas trabajadoras autónomas pueden recibir una subvención equivalente al 80% de una inversión máxima de 120.000 euros, por lo que la ayuda puede alcanzar los 96.000 euros por proyecto.

En el caso de las grandes empresas, la inversión máxima subvencionable asciende a 200.000 euros, sobre la que se aplica un porcentaje del 50%. De este modo, la ayuda puede llegar hasta los 100.000 euros. La financiación procede de fondos propios de la comunidad autónoma.

La primera convocatoria permaneció abierta durante un mes, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2025, y estaba dirigida principalmente a empresas con centro productivo en Extremadura. También podían participar determinadas empresas emergentes, pymes innovadoras y compañías cuyos proyectos procedieran de iniciativas de investigación y desarrollo financiadas previamente con fondos públicos.

El último paso antes de salir al mercado

La utilidad de GoToMarket reside en apoyar a las empresas durante una de las fases más delicadas de cualquier proyecto innovador: el momento en el que una idea, un prototipo o una tecnología deben demostrar que pueden funcionar y venderse en condiciones reales.

El programa se dirige a proyectos que ya se encuentran en un grado avanzado de desarrollo. En concreto, deben situarse en los niveles de madurez tecnológica TRL 7, 8 o 9, que abarcan desde la demostración de un prototipo en un entorno real hasta un sistema completamente probado y certificado.

Las subvenciones pueden cubrir los gastos de personal técnico de la propia empresa, la contratación de servicios externos de ingeniería, diseño, consultoría o estudios de viabilidad, así como el alquiler de equipos y la adquisición de materias primas, materiales y licencias.

También permiten sufragar la elaboración de prototipos, las certificaciones técnicas y legales, los ensayos y controles de calidad, la fabricación de las primeras unidades, las campañas piloto y las actuaciones necesarias para comprobar la aceptación comercial de un nuevo producto o servicio.

Competitividad y posibilidades de crecimiento

Para conceder las ayudas, la Junta valora tanto la capacidad técnica y financiera de la empresa como la viabilidad del proyecto. También se tiene en cuenta su impacto sobre la competitividad, sus posibilidades de aumentar la facturación, las exportaciones o la cuota de mercado y la participación de otros agentes vinculados a la investigación y la innovación.

La utilidad y el carácter novedoso de la propuesta, su posible protección mediante patentes o modelos de utilidad y su aplicación en el sector de la defensa también forman parte de los criterios de valoración. Las iniciativas deben obtener un mínimo de 50 puntos para poder recibir financiación.

Nueva convocatoria en 2026

La primera edición del programa terminó en octubre de 2025 y la elevada demanda registrada terminó consumiendo el presupuesto disponible. La ampliación permitirá ahora incorporar más proyectos a una línea concebida para reducir el riesgo que asumen las empresas antes de comercializar sus innovaciones.

Tras la acogida obtenida, la Junta de Extremadura tiene previsto publicar una nueva convocatoria durante 2026, con la que dará continuidad al apoyo a las empresas que necesiten probar, adaptar, certificar o validar sus productos y servicios antes de introducirlos definitivamente en el mercado.