El tiempo
Extremadura no pasará de los 35 grados este lunes pero se espera una nueva ola de calor
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un ascenso de las máximas en la región, especialmente el miércoles y jueves
Inés Cadenas Poblador | Marta López Castaño
El tiempo sigue dando una tregua a la región y las máximas no superarán los 35 grados. Sin embargo, las altas temperaturas vuelven a la península esta semana, con una nueva ola de calor que comienza el martes y que se espera que dure hasta el jueves.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la jornada de este lunes se esperan máximas de 34 y 35 grados en Cáceres y en Badajoz. Se espera un cielo poco nuboso, con nubes altas por la tarde, temperaturas constantes y viento flojo, sin fenómenos climatológicos significativos.
Durante la semana, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Siendo el miércoles y el jueves los días más calurosos, donde se podrán alcanzar los 37 o 38 grados en la región. El miércoles, las zonas más afectadas serán Don Benito y Mérida, donde se podrá llegar a los 39.
Ola de calor
Diez comunidades autónomas estarán este lunes en alerta naranja por temperaturas máximas que rozarán los 40 grados, aunque se prevé que esta no va a afectar a Extremadura. Su llegada se notará en el extremo suroriental peninsular, sobre todo en el Valle del Ebro y del Guadalquivir, con máximas de hasta 42.
En concreto, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla, estarán en riesgo por el calor. Córdoba, Murcia, Granada, Jaén, Zaragoza, Mallorca, Alicante, Albacete o Valencia alcanzarán los 40 grados en las horas centrales del día.
Además, en el caso de la Región de Murcia y Albacete en Castilla-La Mancha también estarán en alerta amarilla por fuertes tormentas, mientras que Gran Canaria y Tenerife estarán en alerta amarilla por oleaje.
Las temperaturas máximas irán en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste; siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha. Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.
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