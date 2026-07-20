La Junta invierte más de 8 millones en modernizar las estaciones de autobuses de Extremadura

La Junta de Extremadura ha movilizado desde 2023 más de ocho millones de euros para modernizar las estaciones de autobuses de la comunidad. El programa pretende renovar unas infraestructuras esenciales para la movilidad regional y ofrecer espacios más accesibles, eficientes y confortables, según explicó este lunes el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, en la Asamblea.

La intervención de Maza respondió a una pregunta de la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto sobre el horario de apertura de las terminales. La parlamentaria reclamó que ningún usuario tenga que esperar en el exterior durante episodios de altas temperaturas, sin sombra, agua, aseos, asientos o zonas climatizadas, especialmente en una región con numerosos municipios rurales. "Vivir en un pueblo no puede significar recibir un transporte público de peor calidad", ha dicho.

Horarios

Maza señaló que los horarios de las estaciones autonómicas se adaptan a las rutas y expediciones de cada localidad. Aseguró que cubren "al menos el 90% de los servicios de transporte regular de viajeros por carretera" con parada en cada municipio. El responsable autonómico admitió, no obstante, "que las altas temperaturas de los últimos veranos obligan a seguir mejorando las condiciones confort para los usuarios".

Inversiones

Del total de las inversiones, 2,75 millones de euros corresponden a rehabilitación energética, más de dos millones a accesibilidad y cerca de 2,5 millones a digitalización. Las actuaciones incluyen placas fotovoltaicas, renovación de cubiertas y carpinterías, iluminación LED, eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en climatización e información al viajero.

La mayor inversión energética se desarrolla en Plasencia, con 600.000 euros para una rehabilitación integral. También se han impulsado obras en Cáceres, Badajoz, Mérida, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra y Jerez de los Caballeros, con partidas para accesibilidad y modernización tecnológica.

Municipios

Maza destacó que el programa también alcanza a localidades de menor población. La Junta mantiene obras o actuaciones de mejora en Coria, Hervás, Castuera, Moraleja, Villafranca de los Barros, Llerena y Trujillo, y ha reabierto la estación de Fregenal de la Sierra tras permanecer cerrada desde 2020.

Un momento de la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Soto replicó que reformar un edificio no garantiza por sí solo un buen servicio y citó problemas en Miajadas, Plasencia y Trujillo. La diputada insistió en que una estación puede estar renovada y resultar inútil si permanece cerrada mientras siguen llegando y saliendo autobuses, por lo que pidió ampliar los horarios y garantizar aseos, agua y espacios protegidos del calor.

El director general defendió que la Junta continuará reforzando la climatización y adecuando las instalaciones a las necesidades de los viajeros. "Hemos invertido más de 8 millones de euros para transformar las estaciones de autobuses", insistió Maza, quien presentó el programa como una inversión histórica para disponer de una red más moderna, accesible, eficiente y sostenible en Extremadura.

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