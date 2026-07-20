Las olas de calor ponen en alerta al olivar extremeño ante la próxima campaña de aceite

Las dos olas de calor registradas en Extremadura durante los primeros días de julio han comenzado a dejar huella en el campo. El olivar tradicional extremeño acusa ya de manera evidente el estrés hídrico provocado por las elevadas temperaturas, una situación que obliga a extremar la cautela antes de anticipar los resultados de la próxima campaña de aceite de oliva.

Comercialización

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sitúan la producción nacional de aceite de oliva en 1.298.502 toneladas. Durante junio, las salidas al mercado alcanzaron las 120.720 toneladas, de modo que el volumen comercializado en los nueve primeros meses de campaña supera ya las 1.107.410 toneladas y confirma la evolución positiva de las ventas.

La continuidad de este ritmo de comercialización podría reducir considerablemente las existencias disponibles antes del inicio de la siguiente cosecha. El enlace entre campañas podría situarse en un mínimo histórico si las salidas de aceite mantienen durante los próximos meses la intensidad registrada hasta ahora.

Verano clave

"Al olivo todavía le quedan muchas noches al sereno. Aún queda por delante todo el verano, el periodo más complicado para el cultivo y cuando más sufre el árbol", señala Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja. El responsable agrario insiste en que todavía es pronto para contemplar la próxima campaña con excesivo optimismo, porque las condiciones meteorológicas pueden empeorar durante el verano.

"Por eso pedimos cautela y no ver la próxima campaña con excesivo optimismo, porque lo peor todavía puede estar por venir", añade Metidieri. Las temperaturas extremas, la falta de precipitaciones y la disponibilidad de agua durante las próximas semanas serán determinantes para la evolución del fruto y para el rendimiento final de los olivares extremeños.

Precedentes

La organización agraria recuerda que la campaña anterior también estuvo acompañada inicialmente por estimaciones de producción muy superiores a las cifras que finalmente se alcanzaron. La producción nacional no llegó a superar las 1.300.000 toneladas de aceite de oliva, pese a que las primeras previsiones apuntaban a una cosecha más elevada.

El comportamiento de la pasada campaña demuestra, según la entidad, la estrecha relación existente entre el olivar y la meteorología. La evolución de la cosecha puede cambiar de forma considerable hasta el momento de la recolección debido a episodios de calor, sequía u otras circunstancias climáticas adversas.

Prudencia

Ante este escenario, APAG Extremadura Asaja considera necesario esperar a conocer la evolución del verano antes de realizar estimaciones fiables sobre la próxima campaña oleícola. Las condiciones climatológicas de los próximos meses serán las que determinen el verdadero potencial productivo del olivar en Extremadura y en el conjunto del país.

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