El PP extremeño arremete contra Moncloa por atacar a los jueces cuando el condenado se apellida Sánchez

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha arremetido este lunes contra la reacción del Gobierno de España a la sentencia que afecta al hermano del presidente del Ejecutivo y a Miguel Ángel Gallardo, anterior secretario general de los socialistas extremeños y expresidente de la Diputación de Badajoz. "Cuando la persona condenada se apellida Sánchez, el Gobierno sale en tropel contra los jueces y el PSOE de Extremadura vuelve a guardar silencio", ha censurado durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional del partido en Mérida.

Núñez ha recalcado que el Partido Popular respeta las resoluciones judiciales y el derecho de los condenados a recurrirlas hasta agotar la vía judicial, pero ha advertido de que ningún responsable público debería desacreditar a la Justicia cuando una decisión no responde a sus intereses políticos.

El dirigente popular ha reprochado al secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, que mantenga su confianza en las personas condenadas y que no se haya desmarcado de las críticas dirigidas contra la resolución judicial. A su juicio, resulta contradictorio cuestionar el fallo y, al mismo tiempo, continuar respaldando políticamente a los afectados.

Por ello, Núñez ha reclamado "limpieza en las instituciones, dimisiones inmediatas y un gobierno limpio, pero sin maquillaje". También ha lamentado que, tras conocerse la sentencia, no se haya producido ninguna asunción de responsabilidades dentro del Partido Socialista.

El portavoz popular ha extendido sus críticas al Ejecutivo central por retirar 309 millones de euros de Educación para destinarlos a cubrir gastos de personal en otro departamento ministerial. Núñez ha interpretado esta decisión como un nuevo recorte de los servicios básicos y la ha contrapuesto al incremento de las partidas educativas impulsado en Extremadura.

Almaraz y el aval del CSN

En ese mismo enfrentamiento con el Gobierno central, Núñez ha situado el futuro de la central nuclear de Almaraz. El portavoz del PP extremeño ha exigido a Pedro Sánchez que autorice "inmediatamente" la prórroga de la instalación después de conocerse el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre su continuidad.

Según ha defendido, el pronunciamiento del organismo encargado de velar por la seguridad nuclear confirma que Almaraz es una central "segura, viable y que puede seguir funcionando".

"Los técnicos ya han hablado y han desmontado ese argumento", ha afirmado Núñez, que considera que el Ejecutivo central ya no dispone de razones técnicas para mantener el calendario de cierre previsto para la planta cacereña.

El portavoz ha sostenido que, durante años, el Gobierno ha tratado de justificar la clausura mediante criterios técnicos que, a su juicio, han quedado ahora descartados. Por ello, ha asegurado que el único obstáculo que permanece sobre la mesa es "un cierre ideológico" promovido desde el seno del Partido Socialista.

Más de 3.500 empleos en juego

Núñez ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que firme cuanto antes la prórroga y ha advertido de que la decisión afecta directamente a más de 3.500 puestos de trabajo, al futuro de las comarcas próximas a la central y a la capacidad de Extremadura para atraer inversiones y mantener su competitividad.

"No queremos que nos hablen de alternativas a Almaraz. Queremos Almaraz", ha remarcado el dirigente popular, que ha presentado la instalación como una de las empresas más importantes de la región y como una fuente esencial de empleo y oportunidades para numerosos municipios.

El portavoz ha acusado al PSOE extremeño de permanecer "en tierra de nadie, en modo avión y en modo silencio" ante un asunto que considera decisivo para el futuro económico y energético de la comunidad.

Preguntado por una posible reducción de la presión fiscal que soporta la central, Núñez ha indicado que estas cuestiones deberán ser abordadas tanto por la Junta como por el Gobierno de España. No obstante, ha considerado positiva una "rebaja o relajación fiscal" para Almaraz y para el conjunto de empresas interesadas en invertir en Extremadura.

"Sería una muy buena noticia que pudiera reducirse la carga fiscal de cada una de las empresas de la región", ha manifestado.

Un PP "más fuerte y unido"

Otro de los asuntos abordados durante la comparecencia ha sido la celebración de los congresos provinciales del PP en Cáceres y Badajoz. Núñez ha asegurado que ambos encuentros dejan un partido "mucho más fuerte, más unido y preparado" para continuar desarrollando el proyecto encabezado por María Guardiola.

En Badajoz, Manuel Naharro ha revalidado la presidencia provincial, mientras que en Cáceres Elena Manzano ha asumido la dirección del partido. Para Núñez, ambos representan equipos renovados, con experiencia y capacidad para continuar construyendo una región con más oportunidades.

El portavoz ha destacado especialmente que una mujer y un hombre se sitúen al frente de las dos organizaciones provinciales y ha utilizado esta circunstancia para cuestionar el discurso del PSOE en materia de igualdad.

"Hay una gran diferencia entre convertir la igualdad en un eslogan y convertirla en una realidad", ha señalado Núñez, que ha reprochado a los socialistas que hayan celebrado sus congresos regional y provinciales "sin una sola mujer al frente".

Frente a esa imagen, ha reivindicado que el PP cree en las mujeres que "dirigen, toman decisiones y asumen responsabilidades", comenzando por la presidenta de la Junta de Extremadura y del partido en la comunidad, María Guardiola.

La gestión de Guardiola

Núñez ha defendido además los resultados económicos y sociales del Ejecutivo autonómico. Según los datos expuestos durante la rueda de prensa, Extremadura registra la cifra de paro más baja de su historia y ha reducido la tasa de desempleo cuatro veces más que la media nacional durante los últimos años.

También ha asegurado que la comunidad es la que menos tarda en pagar a sus proveedores y que la confianza empresarial ha crecido cinco veces más que el promedio nacional desde 2023.

En materia social, ha afirmado que Extremadura es la comunidad que más invierte en este tipo de políticas y que el presupuesto sanitario ha aumentado el doble que la media española durante los últimos cinco años.

Asimismo, ha destacado que el gasto educativo por habitante ha crecido más de un 34% y que la inversión en servicios sociales se ha incrementado un 56,5%.

Para el portavoz popular, estos datos reflejan el modelo de María Guardiola, basado en "la estabilidad, la gestión, menos impuestos, más oportunidades y unos servicios públicos cada vez más fuertes".

Las cuentas se aprobarán el 30 de julio

Núñez ha vinculado esta política con los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, cuya aprobación definitiva está prevista para el próximo 30 de julio y que destinan el 66% de sus recursos a políticas sociales.

El portavoz ha definido las cuentas autonómicas como un documento "vivo y abierto", que podrá modificarse ante cualquier emergencia, urgencia o necesidad que aparezca durante su ejecución.

Al mismo tiempo, las ha presentado como unas cuentas "serias y sensatas", elaboradas desde la gestión del Gobierno regional y con el objetivo de que sus recursos lleguen cuanto antes a los beneficiarios.

Núñez ha señalado que, una vez aprobadas y completados los trámites administrativos, la Junta podrá comenzar a trabajar en el presupuesto de 2027 para presentarlo también en tiempo y forma.

El dirigente popular ha contrapuesto esta situación a la del Gobierno central, que continúa sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. "La premisa de María Guardiola era tener presupuesto y contar con la herramienta que hace funcionar los intereses de los extremeños", ha indicado.

La Medalla de Extremadura para Pedro Porro

La comparecencia había comenzado con una felicitación a la selección española de fútbol por la conquista del Mundial y con una mención especial al jugador extremeño Pedro Porro, natural de Don Benito.

Núñez ha destacado su participación en el triunfo y ha puesto en valor el anuncio de María Guardiola de proponer al futbolista para recibir la Medalla de Extremadura de 2026.

El portavoz ha considerado que se trata de un reconocimiento "más que merecido" para un deportista que ha llevado el nombre de la región "a lo más alto" y que representa los valores del esfuerzo, el sacrificio y la humildad.

"Unos trabajamos y otros se justifican; unos construimos y otros callan; unos miramos por Extremadura y otros miran para otro lado", ha concluido Núñez, antes de asegurar que los ciudadanos perciben esa diferencia en sus pueblos, empresas, colegios y centros de salud.

Para el portavoz popular, los discursos pueden mantenerse durante un tiempo, pero no pueden ocultar los resultados: "La realidad es que hoy Extremadura avanza".

Fuente: El Periódico de Extremadura