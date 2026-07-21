Las altas temperaturas regresan a Extremadura: se esperan máximas de 39 grados este miércoles

Extremadura se verá afectada desde este martes por las altas temperaturas que dejará una nueva ola de calor, que se extiende principalmente por el extremo suroriental de la península. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las altas temperaturas prevén extenderse e ir en alza hasta la semana que viene.

Durante la jornada de hoy se esperan valores máximos de 35 y 36 grados en las provincias de Cáceres y Badajoz, que se darán a mediodía y durante las primeras horas de la tarde, sobre todo en zonas del este de la región. Se espera un cielo poco nuboso, con nubes altas y viento flojo del oeste o suroeste.

Nueva subida

Durante los próximos días, se prevé que el calor llegue a Extremadura y que las máximas alcancen los 37 grados en Cáceres y los 39 en Badajoz, mientras las mínimas se mantienen más o menos estables.

Temperaturas en Extremadura, martes 21 de julio. / AEMET

El miércoles será el día más caluroso, con alerta por altas temperaturas en, prácticamente, toda la comunidad. Se esperan en torno a los 37 grados en Cáceres y Plasencia y llegar a los 39 en Badajoz y Mérida.

Ola de calor

Aunque la ola de calor no afecta directamente a Extremadura, en la región se puede sentir su presencia, concentrada en el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, los Pirineos y el interior de Mallorca.

Según la AEMET, se espera el ascenso de las temperaturas a lo largo de la jornada en la vertiente atlántica peninsular y llegar a los 40 o 42 grados en zonas bajas como en el medio y alto Guadalquivir y en el interior de Mallorca.

Durante el miércoles y el jueves se seguirán registrando cifras elevadas por la zona afectada y, es probable, que se intensifique el viento del oeste, incrementando adicionalmente las temperaturas en la vertiente mediterránea. En este caso, es probable que se puedan alcanzar valores de 42 o 44 grados en interiores del extremo suroriental, especialmente en valles y depresiones.

El viernes 24 es probable la llegada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico. Por lo que es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor.

Fuente: El Periódico de Extremadura