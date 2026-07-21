Los bares extremeños: "Quitar el tabaco de las terrazas es un auténtico despropósito"

"Que quiten el tabaco de las terrazas lo vemos un auténtico despropósito; va a perjudicar muchísimo al sector". El presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Luis Mosquera, rechaza de plano el proyecto de ley del tabaco aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que plantea, entre otras cosas, prohibir fumar y vapear en los espacios al aire libre de los establecimientos hosteleros. Mosquera advierte de una pérdida directa de clientes y ventas. "Hay personas que salen precisamente a tomarse un café y fumarse un cigarro. Si ya no pueden hacerlo en nuestras terrazas, lo harán en la calle y nosotros dejaremos de vender", sostiene.

Decisión de los empresarios

A su juicio, obligar a los fumadores a levantarse y alejarse durante varios minutos terminará por desincentivar el consumo, de forma que "probablemente decidan no ir" a estos locales. El representante de Fexbares defiende que sean los propios empresarios quienes decidan si permiten o no fumar en sus terrazas, de manera que cada cliente elija el local que mejor se adapte a sus preferencias.

Asegura, además, que no conoce "ninguna" situación de "gente que se queje porque le moleste el que está fumando al lado. En absoluto". También le preocupa quién garantizará el cumplimiento de la futura norma. "¿Nos van a poner otra vez al pie de los caballos para decirle a la gente que no puede fumar y enfrentarnos con la clientela?", se pregunta.

Una persona fumando en una terraza este martes en Cáceres / Carlos Gil

Consecuencias para el atractivo turístico

El dirigente hostelero teme igualmente consecuencias para el atractivo turístico. "Vamos a dejar de ser competitivos y nos ganarán otros países a los que probablemente el turismo se acabe desplazando", aduce. La norma aún debe superar su tramitación en las Cortes. Mosquera confía en que los grupos parlamentarios modifiquen el texto o frenen su aprobación. "Esa es la esperanza que tenemos", apunta.

Posición de Hostelería de España

La posición de Fexbares coincide con la expresada por Hostelería de España, que recuerda en un comunicado que la aprobación del Consejo de Ministros no activa de inmediato la prohibición, sino que abre ahora su tramitación parlamentaria. La patronal nacional cuestiona también la eficacia de la medida: sostiene que algunas reuniones con fumadores podrían trasladarse a domicilios, aumentando la exposición al humo en espacios cerrados, y que el consumo podría desplazarse a los alrededores de los locales, con más colillas y residuos.

Frente a las restricciones, defiende reforzar la información y la sensibilización, una vía que, según una encuesta de 40dB, considera más útil el 69,3% de los españoles, afirma. La organización añade que España quedaría en una posición poco habitual en Europa, ya que solo Suecia mantiene una prohibición total semejante, mientras Francia ha excluido las terrazas de sus limitaciones.

Fuente: El Periódico de Extremadura