Formación en el extranjero
Extremadura concede becas Erasmus a 113 alumnos de FP para estancias en 18 países europeos
Las ayudas complementarias oscilan entre 150 y 985 euros y suman 75.000 euros destinados a estancias formativas de hasta 13 semanas
La Junta de Extremadura ha concedido 75.428,55 euros en becas complementarias a 113 estudiantes de enseñanzas superiores de Formación Profesional que participan durante el curso 2025-2026 en el programa europeo Erasmus+. La resolución de la Dirección General de Formación Profesional, publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura, recoge tanto la relación de beneficiarios como las cantidades asignadas, los centros educativos de procedencia, los países de destino y la duración de cada estancia.
Las aportaciones autonómicas se suman a la financiación que los estudiantes reciben como beneficiarios del Programa Erasmus+ 2021-2027. Los importes concedidos varían en función de la duración de la movilidad y se sitúan entre los 150 euros de las estancias más breves y los 985,71 euros de las más prolongadas.
En conjunto, la ayuda media se aproxima a los 668 euros por alumno. Las movilidades contempladas en la resolución tienen una duración de entre dos y 13 semanas, a las que en algunos casos se añaden varios días.
Italia y Portugal, principales destinos
Los alumnos beneficiarios realizarán sus estancias en 18 países europeos. Italia encabeza claramente la relación, con 45 estudiantes, seguida de Portugal, con 24, y Malta, con diez. Entre los tres destinos concentran 79 de las 113 ayudas concedidas.
La lista se completa con Francia, Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Noruega, Polonia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Montenegro y Rumanía.
Los beneficiarios proceden de 31 centros educativos de Extremadura. El IES Al-Qázeres de Cáceres reúne el mayor número, con nueve alumnos, mientras que el IES Zurbarán y el IES San Fernando de Badajoz, junto con el IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, cuentan con siete beneficiarios cada uno.
También aparecen estudiantes de institutos de Plasencia, Mérida, Don Benito, Almendralejo, Montijo, Moraleja, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Castuera, Llerena, Olivenza, Alcuéscar y Quintana de la Serena, entre otras localidades.
31 solicitudes denegadas
La resolución incluye además 31 becas denegadas. En 17 casos, la solicitud no se ajustaba al objeto de la convocatoria, mientras que otras once fueron rechazadas por incumplir los requisitos generales.
Las tres restantes corresponden a dos solicitudes presentadas fuera de los plazos o lugares establecidos y a una renuncia. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá presentar un recurso de alzada durante el plazo de un mes.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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