La extremeña Raquel Rodríguez ejercerá un puesto clave en el Consejo Nacional de Enfermería

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, Raquel Rodríguez Llanos, tendrá un nuevo cometido dentro de la estructura nacional de la profesión. La hasta ahora vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería ha sido nombrada adjunta a la Presidencia y directora de Relaciones Institucionales.

Rodríguez Llanos es doctora por la Universidad de Extremadura, máster oficial en Ciencias de la Enfermería, titulada superior en Ciencias de la Salud y diplomada en Salud Pública y Género. Además de presidir el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, está al frente de la Academia de las Ciencias de Enfermería de Extremadura.

Su nueva responsabilidad mantiene la presencia extremeña en la estructura del organismo colegial que representa, según los datos difundidos por la propia institución, a 358.000 enfermeras y enfermeros de España.

Una agenda marcada por las reformas profesionales

El nuevo Pleno y la Comisión Ejecutiva inician su mandato con una agenda de trabajo que se intensificará en septiembre. El CGE ha señalado que abordará tanto mejoras internas de la organización como reuniones y actuaciones de carácter político relacionadas con el desarrollo de la profesión.

Entre los principales asuntos figura la reforma de la legislación para que, según reclama el Consejo, recoja las funciones que desempeñan actualmente las enfermeras y los enfermeros. La organización menciona de forma expresa la consolidación de la prescripción enfermera.

Otro de los objetivos será la nueva escala profesional prevista en el Estatuto Marco. El Consejo sostiene que esta modificación permitirá avanzar en el reconocimiento académico y laboral de la enfermería y acabar con lo que considera una discriminación derivada de su actual clasificación en el grupo A2.

La falta de profesionales en distintas comunidades autónomas, el desarrollo de nuevas competencias y el impulso de la investigación y la práctica avanzada completan las principales líneas de trabajo anunciadas para esta etapa.

Un Pleno elegido en junio

Los integrantes del Pleno fueron elegidos en las elecciones celebradas el pasado 20 de junio. A partir de este órgano se ha conformado la nueva Comisión Ejecutiva que acompañará al presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Durante el acto de toma de posesión, Pérez Raya ha afirmado que la nueva dirección debe trabajar por el desarrollo de la profesión y por la protección de la salud de los ciudadanos.

"La fuerza de esta Comisión Ejecutiva emana del Pleno electo, un equipo para seguir defendiendo nuestra profesión y, por extensión, la salud de todos los ciudadanos", ha manifestado.

El presidente del CGE ha señalado también que quiere que el Pleno sea "un verdadero órgano de participación, de reflexión y de impulso", en el que todas las voces sean escuchadas, el diálogo prevalezca sobre la confrontación y las decisiones se adopten pensando en el interés general de la enfermería española.

Pérez Raya ha explicado que la nueva Ejecutiva tendrá cargos más rotatorios a lo largo del mandato con el objetivo de dar cabida a una mayor representación del Pleno.

Prescripción, investigación y liderazgo

El presidente del CGE ha situado entre las prioridades de la organización la consolidación de la prescripción, el reconocimiento profesional de la enfermería, la investigación, la práctica avanzada y el liderazgo.

El Consejo mantendrá y reforzará diferentes áreas y grupos de trabajo, como los observatorios de Enfermería Escolar y de Agresiones, el Centro Nacional de Liderazgo, el Grupo de Modelo de Especialidades y Diplomas de Acreditación y las comisiones dedicadas a los profesionales jóvenes y jubilados.

También continuará la figura del supervisor de gastos, que el CGE enmarca en su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas.

A estas estructuras se sumarán un nuevo Observatorio de Género y una Comisión Nacional de Vigilancia y Actuación contra el Intrusismo, cuya creación ha sido anunciada durante el acto.

Cinco incorporaciones a la Ejecutiva

La nueva vicepresidenta primera será Natalia Rodríguez Novo, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. Es doctora por la Universidad de La Laguna y profesora del Departamento de Enfermería de esta universidad. Según el perfil facilitado por el CGE, cuenta con experiencia asistencial, docente, investigadora y de gestión.

La Vicepresidencia II será ocupada por Jorge Andrada Serrano, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Ha trabajado durante 16 años en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, donde también fue supervisor de Unidades Especiales.

Andrada ha ejercido como responsable de la Casa de Socorro y director de Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española en Sant Cugat del Vallès. También ha sido enfermero de Atención Primaria en el Servicio Madrileño de Salud, secretario general de organización del sindicato Satse y vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería.

Patricia Pérez Andrés será vicepresidenta tercera. La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Palencia es especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, posee un máster oficial en Urgencias y Emergencias y desarrolla su actividad profesional en Atención Primaria y docencia.

Nueva Secretaría General

Sara Herrero Jaén, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, será la nueva secretaria general.

Herrero es enfermera, posee formación universitaria de máster y estudios de posgrado en investigación y gestión. El CGE señala que es autora de publicaciones en revistas científicas y responsable de Enfermería en el centro de salud de Mejorada del Campo, en Madrid.

El cargo de vicesecretario general corresponderá a Raúl Soto Cámara, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos. Es doctor por la Universidad de Burgos y especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Soto trabaja en Emergencias Sanitarias de Castilla y León y es profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos.

Tesorería de la organización

María del Mar García Martín, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, ocupará la Tesorería. Es especialista en Enfermería de Salud Mental en el Servicio Andaluz de Salud y desarrolla labores docentes en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

La Vicetesorería corresponderá a Montserrat Angulo Perea, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante. Es especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica y ejerce como enfermera y matrona en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante.

La nueva estructura inicia así un mandato en el que el CGE pretende impulsar el desarrollo de la profesión, reforzar su organización interna y promover cambios políticos y legislativos relacionados con las competencias y la clasificación profesional de las enfermeras y los enfermeros.

Fuente: El Periódico de Extremadura