El Gobierno aprueba la misma senda de estabilidad para 2027-2029, que contempla un margen de 128 millones para Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, con los mismos objetivos de déficit y deuda que el Congreso rechazó la pasada semana. La propuesta contempla para Extremadura un margen fiscal de 128 millones de euros durante el conjunto del trienio, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. No se trata de una transferencia directa, sino de la capacidad adicional de déficit de la que podría disponer la comunidad autónoma para elaborar sus presupuestos.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno a presentar de nuevo la senda en el plazo de un mes desde su rechazo por las Cortes. El Ejecutivo podía remitir la misma propuesta o modificarla, aunque cualquier cambio habría exigido convocar previamente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno ha optado por mantener los mismos objetivos: un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del producto interior bruto en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Estas cifras ya están recogidas en el plan fiscal de medio plazo acordado con la Comisión Europea. La diferencia se encuentra en el reparto interno, ya que la senda sometida a votación permite a las comunidades autónomas incurrir en un déficit del 0,1% del PIB durante cada uno de los tres ejercicios.

Un margen autonómico de 5.849 millones

Esa décima representa un margen conjunto de 5.849 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2027 y 2029. En el caso de Extremadura, Hacienda calcula que ascendería a 128 millones. Madrid sería la autonomía con mayor margen, con 1.226 millones, seguida de Cataluña, con 1.202 millones, y Andalucía, con 1.092 millones. La Comunidad Valenciana dispondría de 542 millones; Castilla-La Mancha, de 288; Castilla y León, de 282; y Galicia, de 272.

Por detrás se situarían Baleares, con 184 millones; Aragón, con 172; Canarias, con 166; Murcia, con 152; Extremadura, con 128; Asturias, con 113; Cantabria, con 62, y La Rioja, con 44 millones.

Nueva votación en el Congreso

La senda será sometida de nuevo a votación este jueves en el Congreso, donde previsiblemente volverá a ser rechazada por la mayoría formada por PP, Vox y Junts. En caso de producirse un segundo rechazo, seguirán vigentes los objetivos incluidos en el plan fiscal de medio plazo remitido a Bruselas. Estos establecen el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas, por lo que desaparecería el margen del 0,1% recogido en la propuesta del Gobierno.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido al PP que reconsidere su posición y valore si las comunidades autónomas en las que gobierna deben contar con esa capacidad adicional para elaborar sus cuentas.

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El rechazo de la senda no impedirá al Ejecutivo presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. El Gobierno asegura que remitirá las cuentas al Congreso dentro de los plazos habituales, previsiblemente en octubre o en las semanas anteriores, para intentar completar su tramitación antes de que termine el año.

Fuente: El Periódico de Extremadura