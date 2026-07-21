Hasta 2028
El Gobierno autoriza licitar el contrato para mantener la conexión aérea de Badajoz con Madrid y Barcelona hasta 2028
Entrará en vigor en octubre de este año con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad horaria a los viajeros
El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar el próximo contrato de servicios para la operación de las conexiones aéreas de Badajoz con Madrid y Barcelona, declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP). Este mecanismo permite mantener conexiones consideradas necesarias para la cohesión territorial aunque no resulten rentables por sí solas con la venta de billetes para las compañías aéreas.
El contrato tendrá un importe máximo de 14,3 millones de euros (IVA no incluido) y garantizará la prestación del servicio hasta el 27 de octubre de 2028. Estará sufragado por la Junta de Extremadura, en virtud del convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el reparto de responsabilidades en la licitación de estas rutas. Con esta autorización, el Ministerio asegura la continuidad de las conexiones aéreas de Extremadura con Madrid y Barcelona una vez concluya el contrato actualmente en vigor.
El nuevo contrato incorporará las modificaciones aprobadas en la Orden TRM/473/2026, de 5 de mayo, que introducen cambios en las condiciones de operación, especialmente en la ruta entre Badajoz y Madrid, con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad horaria a los viajeros.
Horarios y frecuencias
Así, a partir del 28 de octubre de 2026, fecha prevista para el inicio del nuevo contrato, el primer vuelo del día deberá permitir la llegada a Madrid antes de las 9.00 horas o a Badajoz antes de las 10.00 horas, según el sentido del trayecto. Asimismo, el último vuelo diario deberá despegar de Badajoz con menos de una hora de antelación o llegar a la capital pacense con un margen mínimo de 30 minutos respecto a la hora de cierre del aeropuerto de Badajoz.
En cuanto a la conexión entre Badajoz y Barcelona, el nuevo marco mantiene la exigencia de un mínimo de cinco frecuencias semanales de ida y vuelta, aunque la normativa contempla que este número pueda incrementarse si el operador lo considera oportuno, en beneficio de los usuarios.
Según el Ministerio, los cambios en la programación de la ruta con Madrid permitirán ampliar el tiempo de estancia de los viajeros en destino durante la misma jornada, facilitando los desplazamientos por motivos laborales, administrativos o personales.
Costará un 23% más
Mantener estas conexiones costará a la Junta de Extremadura un 23% más debido principalmente al encarecimiento del combustible y al aumento de los costes de explotación y de los distintos insumos asociados a la prestación del servicio, explicó en mayo la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la reunión del Consejo de Gobierno. De este modo, el Ejecutivo autonómico asumirá un déficit de hasta 7.150.000 euros al año para garantizar que Extremadura mantenga la continuidad de dos rutas clave hasta 2028.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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