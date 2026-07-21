El Gobierno extremeño entrega 45 toneladas de paja a ganaderos afectados por el fuego

La Junta de Extremadura ha entregado este lunes 45 toneladas de paja a los ganaderos de Valdefuentes afectados por el incendio forestal registrado el pasado 9 de julio. Las llamas alcanzaron varias explotaciones de la localidad cacereña y quemaron parte de las reservas almacenadas, dejando a sus titulares sin alimento suficiente para atender al ganado.

El director general de Agricultura y Ganadería, Julio Rojas Pastor, ha proporcionado las pacas al Ayuntamiento de Valdefuentes y a la cooperativa de ganaderos de Las Torres, que se encargarán de organizar su reparto entre las explotaciones damnificadas.

El suministro ha sido recibido por el alcalde de la localidad, Álvaro Arias, y por el presidente de la cooperativa, Domingo Donaire. La actuación pretende cubrir las necesidades más urgentes de los productores mientras afrontan las consecuencias materiales y económicas provocadas por el fuego.

La pérdida de las reservas supone un problema inmediato para las fincas ganaderas, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas reducen la disponibilidad de pastos y obligan a recurrir a alimentación complementaria. Las 45 toneladas entregadas permitirán garantizar temporalmente el sustento de los animales.

Nivel 1 por la cercanía a viviendas

El Plan Infoex declaró el nivel 1 de peligrosidad durante el incendio ante la posible afección a viviendas aisladas y a la carretera EX-206, que conecta Cáceres con Villanueva de la Serena. En la zona se desplegaron medios aéreos y terrestres del dispositivo regional de extinción.

A las labores se sumaron también bomberos de la Diputación de Cáceres, con dos dotaciones procedentes del parque de la capital cacereña y otra del parque de Trujillo.

El fuego afectó principalmente a zonas de pasto, aunque las llamas alcanzaron también varias pacas de paja, lo que favoreció su propagación y terminó destruyendo parte de las reservas de algunas explotaciones ganaderas.

Un verano de alto riesgo

La ayuda se produce en un verano marcado por la sucesión de episodios de calor y por una elevada actividad del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura. El Infoex ha intervenido en 23 incendios durante los últimos siete días, doce de ellos en la provincia de Cáceres y once en la de Badajoz.

Los fuegos han afectado a una superficie aproximada de 51 hectáreas, aunque las mediciones todavía son provisionales. Tres de ellos obligaron a activar el nivel 1 ante la posibilidad de que las llamas afectasen a personas o bienes de naturaleza no forestal.

El operativo regional ha advertido además de que el riesgo puede aumentar por la llegada de aire más cálido y el descenso de la humedad relativa. Por ello, la Junta insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante los trabajos agrícolas y ganaderos, especialmente en terrenos próximos a masas forestales.

Durante los episodios de riesgo muy alto o extremo quedan prohibidas las quemas de vegetación, rastrojos y restos agrícolas, así como el uso del fuego en barbacoas y zonas recreativas. La utilización de cosechadoras, empacadoras, segadoras, desbrozadoras y equipos capaces de generar chispas también está sometida a controles y medidas específicas.

Con esta entrega, el Ejecutivo autonómico pretende respaldar al sector ganadero ante los daños provocados por los incendios forestales y ofrecer una respuesta inmediata a las explotaciones que han perdido el alimento almacenado para sus animales.