El informe de la Asamblea de Extremadura exime a Guardiola de tener que realizar en 2026 el Debate de la Región

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no tendrá que celebrar en 2026 el Debate sobre el Estado de la Región. La Presidencia de la Asamblea ha resuelto que la excepción contemplada para los años electorales se extiende también al ejercicio en el que se produce la investidura cuando las elecciones y la elección del presidente autonómico tienen lugar en años naturales diferentes.

La resolución oficial interpreta el artículo 194.1 del Reglamento de la Cámara, que establece la celebración anual, entre febrero y junio, de un debate sobre la orientación política general de la Junta, salvo en el año en el que se convoquen elecciones autonómicas. El texto añade ahora un segundo supuesto. Tampoco deberá celebrarse la sesión durante el año natural en el que se produzca la investidura derivada de esos comicios, siempre que el proceso tenga lugar en un ejercicio distinto al de las elecciones. Esa circunstancia es la que se da en Extremadura: las urnas se abrieron en diciembre de 2025, pero la investidura de Guardiola y la constitución del nuevo Gobierno de PP y Vox se produjeron ya en 2026.

La interpretación respalda la posición defendida por Guardiola, que había pedido a la Cámara que aclarase si debía convocar el principal debate anual de política general apenas unos meses después de formar su nuevo Ejecutivo.

En directo, debate sobre el estado de la región de 2025 / Asamblea

La investidura ya ofrece un debate general

La Presidencia de la Asamblea fundamenta su decisión en tres argumentos jurídicos y parlamentarios. El primero es que durante el inicio de una legislatura el Gobierno ya recibe una “confianza expresa” de la Cámara a través del debate de investidura. En esa sesión se presenta y discute el programa político que el Ejecutivo pretende desarrollar. Por ello, la resolución considera que obligar a celebrar poco después otro debate general sobre la orientación de la Junta supondría reproducir parcialmente una discusión que ya se ha producido ante el pleno.

El segundo argumento se refiere a la finalidad del Debate sobre el Estado de la Región. Esta cita está concebida para examinar la actuación del Ejecutivo dentro de sus competencias y realizar un balance político de su gestión. Sin embargo, la Asamblea entiende que ese balance resulta prematuro o prácticamente imposible cuando apenas ha transcurrido tiempo desde la investidura. El nuevo Consejo de Gobierno no habría dispuesto todavía de un periodo suficiente para ejecutar su programa y someter después sus resultados al examen de la oposición.

La resolución define esta situación como un “compás de espera post-electoral”, derivado de la necesidad de permitir que el Ejecutivo recién constituido comience a desarrollar su labor antes de evaluar su gestión.

El vacío de las elecciones anticipadas

El tercer argumento responde a una circunstancia que el Reglamento no contempla expresamente. Su redacción está pensada principalmente para legislaturas ordinarias de cuatro años y elecciones celebradas habitualmente en mayo. La disolución anticipada de la Asamblea puede alterar ese calendario. En esos casos, las elecciones pueden celebrarse al final de un año y la constitución de la Cámara y la investidura trasladarse al siguiente. Para la Presidencia de la institución, el debate anual carecería entonces de “virtualidad” si el nuevo Gobierno acaba de tomar posesión y no ha contado con tiempo material para desarrollar una acción política susceptible de balance.

El informe aclara así que la exclusión no afecta únicamente al año en el que se celebran las elecciones en sentido estricto. También alcanza al periodo en el que se constituye el nuevo Ejecutivo derivado de esos comicios, aunque haya comenzado un nuevo año natural.

Imágenes de la segunda sesión del debate del estado de la región /

La resolución llega después de que PSOE y Unidas por Extremadura reclamasen a Guardiola una fecha alternativa para celebrar el debate durante 2026. Ambas formaciones aceptaban que la cita no tuviera lugar en julio debido a la reciente formación del Ejecutivo, pero pedían trasladarla a septiembre o a otro momento antes de finalizar el año.

Los argumentos de PSOE y Unidas

Los socialistas defendían que Extremadura no podía quedarse sin el principal instrumento anual de control parlamentario. Su portavoz regional, Manuel González Andrade, reclamó que Guardiola compareciera para explicar su gestión y su proyecto ante cuestiones como el transporte, la educación, las ayudas al campo o los conflictos laborales.

Unidas también sostenía que el Reglamento permitía reorganizar el calendario y encontrar una fecha compatible con la tramitación presupuestaria. Su coportavoz Nerea Fernández acusó a la presidenta de tener “alergia manifiesta a rendir cuentas” y advirtió de que el examen político de 2026 debía realizarse.

El PP encuentra respaldo para su postura

El PP rechazó desde el principio estas reclamaciones. Su portavoz regional, Luis Miguel Núñez, acusó al PSOE de tratar de convertir el debate en un “ajuste de cuentas” después del proceso de investidura y defendió que no tenía sentido repetir pocos meses después una discusión general sobre el programa del nuevo Gobierno. Vox, socio de los populares en el Ejecutivo autonómico, tampoco se sumó a la exigencia de fijar una nueva fecha.

Fuente: El Periódico de Extremadura