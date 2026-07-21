Brillante expediente académico
Juan Diego Mateos recoge el Premio Joven Promesa de los Empresario Extremeño del Año
El egresado de la UEx recibió el galardón, concedido por El Periódico Extremadura, en un acto celebrado en el campus de Badajoz tras no poder asistir a la gala
El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández Salguero, ha entregado este martes a Juan Diego Mateos Cendrero el Premio Joven Promesa Empresario Extremeño del Año 2026, un reconocimiento concedido por El Periódico Extremadura en el marco de la XXXI edición de los Premios Empresario Extremeño del Año.
Mateos Cendrero, graduado del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Economía, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de los galardones el pasado 8 de julio al encontrarse participando en un congreso fuera de Extremadura. Por este motivo, el rector recogió el premio en su nombre durante la gala y se lo ha entregado personalmente en un acto celebrado en el despacho del rector, en el campus de Badajoz.
El reconocimiento distingue al egresado de la UEx por su expediente académico y por su proyección como una de las jóvenes promesas del tejido empresarial extremeño.
"Este premio es el reflejo de muchos años de dedicación, esfuerzo y constancia. Tu trayectoria demuestra que el trabajo bien hecho y el compromiso con la excelencia siempre encuentran reconocimiento", destacó Fernández Salguero durante la entrega.
El Premio Joven Promesa Empresario Extremeño del Año reconoce al mejor expediente académico de la Universidad de Extremadura y distingue a jóvenes que destacan por su excelencia y por su potencial para contribuir al desarrollo económico y empresarial de la región.
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