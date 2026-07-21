El Festival de Mérida conquista Medellín con tres noches de teatro clásico y un pasacalles mitológico

El viernes 24 de julio comenzará la programación de la extensión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el Teatro Romano de Medellín. Durante el fin de semana podrá disfrutarse de tres representaciones teatrales y un pasacalles.

'Jasón y las Furias', 'Cleopatra enamorada, el Musical' y 'Alejandro y el eunuco persa', fueron tres de las obras que se representaron en la 71ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida en el Teatro Romano. Según Pablo Pérez de Lazarraga, director y productor teatral de la obra 'Alejandro y el eunuco persa', y José Vicente Moirón, actor de 'Jasón y las Furias', los montajes contaban con una escenografía de mayor magnitud, adaptadas a las dimensiones del teatro emeritense, sin embargo, al trasladar a otros espacios, como salas o, en este caso, el Teatro de Medellín, las producciones han tenido que reducir y ajustar sus elementos escenográficos.

Presentación Festival de Mérida en Medellín. / Laura Morales Montero

Se vuelve a subir el telón

El viernes, 'Quimera', el pasacalles de la compañía de teatro 'La Fam Teatre' de Castellón, a las 21.00 horas hará un paseo por las calles y la plaza de la localidad. La historia cuenta el despertar de Quimera y la odisea de domarla, una auténtica lucha entre el ser humano y las máquinas para conseguir en control. La hija de Tifón y Equidna, surge de la mitología griega como una bestia con forma de dragón que vagaba por el mundo aterrorizando a las poblaciones y engullendo a quienes se oponían a ella.

El mismo viernes a las 22.45 dará comienzo 'Jasón y las Furias', un drama de Nando López que cuenta la historia de Jasón cuando consigue el vellocino de oro gracias a Medea y le promete amor eteno huyendo hasta Corinitio, donde el rey Creonte le ofrece asilo con la condición de que se case con su hija. Traicionando su juramento, él acepta, por ello, Medea entra en cólera y junto a las Furias lo obligarán a enfrentarse a su pasado en un descenso al Hades y reconstruir sus pasos, pues de lo contrario ni ese viaje podría salvarlo. El montaje está destinado a mayores de 16 años.

El texto nace de por las ganas, según admite José Vicente Moirón, de dar una mirada diferente de la historia de amor de Jasón y Medea desde la visión de él, no para justificarle, sino para expresarse. Asimismo, el actor admite, que está seguro que si todos pudiéramos volver al pasado, nos plantearíamos y corregiríamos nuestros defectos.

José Vicente Moirón en la presentación del Festival en Medellín. / Jero Morales

El sábado 25, a la misma hora, se estrenará 'Cleopatra enamorada, El Musical' de Florián Recio, una representación que narra el romance entre Marco Antonio y Cleopatra en los últimos años del Egipto ptolemaico. Entre intrigas políticas, grandes pasiones y el avance de la expansión de Roma, la obra, a través de la danza, la música y la puesta en escena, ofrece el retrato del amor, el poder y el trágico destino que marcó la caída del imperio. No apto para un público menor de 12 años.

La última obra que se representará, será 'Alejandro y el eunuco persa' de Miguel Murillo, el domingo 26 de julio a las 22.45 horas. La representación aborda la faceta más personal y menos conocida de Alejandro Magno, centrándose en su vida íntima y sus relaciones personales más allá de sus conquistas militares. Ambientada en Persia, la historia se desarrolla en torno al conquistador y a las personas que marcaron su vida, entre ellas Hefestión, Krátero, Aristóteles, Olimpia, Roxana y Bagoas, el eunuco que influyó en la vida íntima y sexual del protagonista. La obra no está recomendada para menores de 16 años.

Cultura rural y accesible

La Vicepresidenta Segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, ha puesto en valor la importancia de las distintas programaciones, como la de los pasacalles, que permiten hacer partícipes a la población de distintas edades, acercándoles así a la cultura y al teatro. Además, destaca la importancia de este tipo de festivales en la región para la descentralización de la cultura y para acercar el arte a los más jóvenes.

Por su parte, Amparo Jiménez, la directora del CEMART, añade la importancia de hacer una "cultura accesible y de libertad" para que llegue a toda la ciudadanía, acercando la cultura de calidad al mundo rural.

Presentación del Festival de Mérida en Medellín. / Laura Morales Montero

Por último, Jesús Cimarro, director del certamen emeritense, ha subrayado el reflejo de la diversidad artística del festival en las obras representadas, y la importancia del legado histórico que comparten las dos localidades.

A su vez, el festival cuenta con otras sedes a parte de Mérida y Medellín, como son Madrid, Regina y Cáparra, donde se reunirán una selección de títulos ya estrenados en ediciones pasadas en el teatro emeritense.