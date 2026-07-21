El plan de cuidados para que los mayores extremeños sigan viviendo en casa apenas agota la mitad del presupuesto

El programa destinado a acercar servicios básicos a los mayores que siguen viviendo en sus casas apenas ha consumido la mitad del presupuesto disponible. La Junta de Extremadura había reservado dos millones de euros para que los pequeños municipios adquiriesen vehículos, maquinaria y equipamiento, pero la resolución definitiva distribuye alrededor de 998.678 euros entre 28 entidades locales.

La línea de ayudas ha agotado así únicamente el 49,9% de los fondos, por lo que queda sin adjudicar algo más de un millón de euros. El objetivo del programa es utilizar residencias, centros de día y centros de noche municipales como puntos desde los que atender también a las personas mayores que permanecen en sus domicilios. La Junta plantea así avanzar desde una asistencia centrada únicamente en los centros hacia un modelo de cuidados en el entorno familiar y local, especialmente en las zonas rurales más envejecidas y despobladas.

Sala de actividades de una residencia de mayores. / El Periódico

Comida, fisioterapia y transporte

Las ayudas pueden financiar los bienes necesarios para repartir comidas y cenas a domicilio, prestar fisioterapia y terapia ocupacional, desarrollar programas de estimulación cognitiva o implantar sistemas de teleatención mediante videollamadas.

También incluyen equipamiento para servicios de podología, peluquería y estética, transporte accesible o adaptado, lavandería y planchado, así como el préstamo de ayudas técnicas que faciliten que los mayores continúen viviendo en sus casas.

No se subvenciona directamente la contratación del personal o el funcionamiento ordinario de estos programas, sino la adquisición de los medios materiales necesarios para ponerlos en marcha a través de residencias o centros de día ya existentes. Entre ellos figuran vehículos adaptados, hornos y refrigeradores industriales, aparatos de rehabilitación, dispositivos tecnológicos, maquinaria de lavandería y otros equipos vinculados a los servicios previstos.

La convocatoria estaba cofinanciada por el programa Feder 2021-2027 y establecía un máximo de 55.000 euros por entidad, con la posibilidad de cubrir el 100% de la inversión solicitada siempre que los gastos fueran considerados elegibles.

Solo tres reciben el máximo

De las 28 entidades seleccionadas, únicamente tres alcanzan el límite de 55.000 euros: Tamurejo y Fuente del Arco, en la provincia de Badajoz, y Alcollarín, en la de Cáceres. Muy cerca de esa cantidad se sitúan Sancti-Spíritus, con 54.992,96 euros; Membrío, con 53.473,47; Herguijuela, con 51.192,98; y Mesas de Ibor, con 50.657,87 euros.

En el extremo contrario, las subvenciones más reducidas corresponden a Zorita, con 3.730,19 euros; Garlitos, con 6.814,63; Portaje, con 8.365,88; Monroy, con 12.147,56; y Retamal de Llerena, con 12.238,26 euros. La ayuda media concedida se sitúa en torno a los 35.700 euros por municipio.

Lucía Feijoo Viera

Los 28 pueblos beneficiarios

La provincia de Badajoz concentra 15 de las subvenciones. Las reciben Tamurejo, Garbayuela, Garlitos, Helechosa de los Montes, Peraleda del Zaucejo, Puebla de Alcocer, Fuente del Arco, Valencia de las Torres, Villarta de los Montes, Montemolín, Sancti-Spíritus, Retamal de Llerena, Campillo de Llerena, Esparragosa de Lares y Alconchel.

En Cáceres son beneficiarios otros 13 municipios: Pescueza, Mesas de Ibor, Portaje, Alcollarín, Valdecañas de Tajo, Casillas de Coria, Deleitosa, Membrío, Garcíaz, Zorita, Herguijuela, Casas de Millán y Monroy.

Algunas cantidades solicitadas han sido reducidas por incluir gastos que no podían financiarse con fondos europeos. Es el caso, entre otros, de Garbayuela, Deleitosa, Helechosa de los Montes, Puebla de Alcocer, Monroy y Esparragosa de Lares.

En Helechosa de los Montes se han excluido unas camas para residentes porque la convocatoria solo permite adquirir ayudas técnicas destinadas al préstamo a personas que continúan viviendo en sus domicilios. En otros expedientes se han descartado bienes que no se ajustaban a la normativa Feder o incrementos presupuestarios que no figuraban en la petición inicial.

Una convocatoria restringida

El programa no estaba abierto a todos los ayuntamientos extremeños. Para acceder a él, las entidades debían tener menos de 3.000 habitantes, una densidad inferior a siete habitantes por kilómetro cuadrado y ser titulares de una residencia, un centro de día o un centro de noche inscrito oficialmente.

La selección también ha valorado el peso de los vecinos mayores de 65 y de 85 años y el índice de sobreenvejecimiento. Pescueza, Mesas de Ibor, Tamurejo, Portaje, Garbayuela, Garlitos y Alcollarín obtuvieron la puntuación más alta, al alcanzar los 60 puntos en estos indicadores.

La convocatoria fija además el 31 de julio de 2026 como fecha límite para adquirir los bienes, apenas 18 días después de la publicación de la concesión en el DOE. Los equipos deberán conservarse vinculados a los servicios para los que han sido financiados, con el propósito de ampliar la atención disponible en unos municipios donde la dispersión geográfica y el envejecimiento dificultan el acceso cotidiano a los cuidados.

Fuente: El Periódico de Extremadura