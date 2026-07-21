La primera universidad privada de Extremadura retrasa al curso 2027-2028 sus grados presenciales

La Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE), reconocida como la primera universidad privada de Extremadura, no comenzará a impartir grados presenciales hasta el curso 2027-2028. La institución mantiene, sin embargo, su previsión de iniciar los másteres en modalidad online durante el primer trimestre de 2027.

Así lo ha indicado a EFE el director del proyecto, Antonio Rubio, quien ha rechazado que este cambio de calendario suponga una "frustración" o un "varapalo". Según ha afirmado, los plazos disponibles eran "muy justos" y la posibilidad de comenzar antes respondía más a "un deseo que a una posibilidad".

La Asamblea de Extremadura aprobó en octubre la ley de reconocimiento de UNINDE, que prevé impartir titulaciones en las modalidades presencial, virtual e híbrida. Desde ese momento, el proyecto debía avanzar de forma paralela en la contratación de personal, la puesta en marcha de la plataforma digital, las infraestructuras y la evaluación de la calidad de los estudios.

Visto bueno para grados y másteres

Rubio ha asegurado que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha dado el visto bueno a todos los grados y másteres planteados por la universidad.

La actividad comenzará con cuatro posgrados online: Dirección y Tecnología de Industrias Agroalimentarias, un MBA, Inteligencia Artificial y Analítica de Datos y Gestión de Proyectos. La previsión es que estas enseñanzas empiecen a impartirse durante los tres primeros meses de 2027.

La oferta presencial estará formada inicialmente por siete grados: Negocios y Relaciones Económicas Internacionales; Empresa, Emprendimiento y Tecnología; Marketing y Comunicación Digital; Ingeniería Informática; Psicología; Enfermería y Fisioterapia.

El responsable del proyecto ha destacado especialmente las titulaciones de Psicología, Fisioterapia y Enfermería, pertenecientes al ámbito de Ciencias de la Salud. Estos estudios requieren, según ha explicado, mayores exigencias por la necesidad de disponer de laboratorios, equipamientos y otras instalaciones específicas.

Así será el edificio que Uninde proyecta en la avenida de Elvas de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Las cuestiones administrativas y el proceso de contratación del profesorado y del personal de administración y servicios estarían ya resueltos, de acuerdo con el director. La universidad ha recibido cerca de 1.000 currículos de docentes con perfiles diferentes para incorporarse al proyecto académico.

Rubio también ha señalado que la captación de estudiantes exige una planificación prolongada. El objetivo, ha indicado, no solo pasa por retener en Extremadura a jóvenes que actualmente estudian fuera de la comunidad, sino también por atraer alumnado procedente de otras regiones.

Para conseguirlo, la institución considera necesaria una campaña de comunicación que permita dar a conocer la oferta formativa, las modalidades de enseñanza y las instalaciones de la universidad con tiempo suficiente antes de abrir los procesos de matriculación.

Dos sedes universitarias en Badajoz

UNINDE trabaja de forma paralela en sus infraestructuras en Badajoz. Las obras del edificio adquirido en la avenida Antonio Masa Campos, con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, estarán terminadas, según las previsiones trasladadas por Rubio, a comienzos de 2027.

Al mismo tiempo, continúa la tramitación del futuro edificio que se levantará en la avenida de Elvas. Este segundo inmueble contará con unos 5.500 metros cuadrados y está llamado a convertirse en una de las principales sedes del proyecto universitario.

Andrés Rodríguez

El Diario Oficial de Extremadura publicó el 24 de junio la aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente a esta actuación urbanística. La tramitación deberá continuar antes de que pueda desarrollarse el nuevo complejo.

Rubio ha defendido que el proyecto debe avanzar "sin prisas, pero sin pausa" y ha recalcado que la prioridad de la institución es garantizar la calidad de los estudios y de las instalaciones antes del comienzo de la actividad presencial.

Un proyecto vinculado a una red internacional

La universidad forma parte de Global Academic Network (GAN), un grupo académico que incluye a la Universidad Autónoma de Chile, las estadounidenses Carver University y Blackwell University y la escuela de negocios extremeña Itae.

La puesta en marcha de UNINDE ampliará la oferta universitaria existente en Extremadura y abrirá por primera vez en la comunidad la posibilidad de cursar titulaciones en una universidad privada reconocida por una ley autonómica.

El primer paso será la enseñanza online, prevista para los primeros meses de 2027. Los grados presenciales llegarán un curso después, cuando la institución espera tener completadas las instalaciones, la plantilla y la campaña de captación de estudiantes.

Fuente: El Periódico de Extremadura