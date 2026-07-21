El PSOE denuncia el desvío de 5 millones de euros de los fondos LEADER a otras medidas durante el gobierno de Guardiola

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha acusado este martes a la Junta de haber desviado cinco millones de euros de los fondos LEADER hacia otras medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) durante el mandato de Guardiola. Una decisión que, según denuncia, ha reducido la capacidad de estas ayudas para impulsar el desarrollo de las zonas rurales de la región.

La denuncia ha sido realizada durante la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio por el portavoz socialista de Desarrollo Rural, Gonzalo Romero Barba, quien ha asegurado que, tras la reprogramación de las ayudas en 2025, parte de los recursos destinados a los programas LEADER fueron redirigidos a otras actuaciones. El disputado también ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico, al que atribuye falta de agilidad para adaptar los convenios y diversas deficiencias administrativas que, a su juicio, han limitado la eficacia de estas ayudas.

Fondos LEADER

Durante su intervención, Romero Barba destacó el impacto que han tenido estas ayudas en los últimos años. Según los datos aportados por el PSOE, los programas LEADER han respaldado cerca de 3.600 proyectos mediante 140 millones de euros en ayudas públicas, generando una inversión total de 171 millones. Además, el impacto económico agregado superaría los 539 millones de euros, con la creación de 881 nuevas empresas, el apoyo a la consolidación de otras 2.814 y la generación de más de 730 empleos, además del mantenimiento de casi 12.000 puestos de trabajo.

El diputado socialista también reclamó a la Junta una reducción de la carga burocrática que soportan tanto los Grupos de Acción Local como los promotores de proyectos. En este sentido, denunció que la tramitación de los expedientes se ha vuelto más compleja por el incremento de requisitos administrativos y la obligación de publicar determinados trámites en el Diario Oficial de Extremadura, lo que, según afirmó, ralentiza la resolución de las ayudas. Asimismo, criticó las dificultades derivadas de la implantación de la administración electrónica, al asegurar que las herramientas disponibles continúan presentando problemas de funcionamiento y que, en algunos casos, todavía se recurre a las notificaciones por correo postal.

Por último, Romero Barba cuestionó que la Junta impulse líneas de ayudas como el programa 'Yo Repueblo', al considerar que pueden restar protagonismo a los Grupos de Acción Local en la gestión del desarrollo rural. En este contexto, instó al Ejecutivo autonómico a reforzar la financiación de estos grupos, simplificar los procedimientos administrativos y dotarlos de más recursos para mejorar la eficacia de los fondos LEADER.