El tiempo
Extremadura registrará máximas de 38 grados este miércoles por la llegada de la ola de calor
Las temperaturas descenderán a partir del jueves hasta una media de 35 grados, tras el pico de calor del miércoles
Inés Cadenas Poblador
La ola de calor que afectaba estos días a la península llega el miércoles 22 a la región extremeña con subidas de temperatura en toda la Comunidad.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la jornada de este miércoles se esperan máximas de 37 y 38 grados en Cáceres y en Badajoz. La zona más afectada será la comarca de la Campiña Sur, pudiendo alcanzar los 39 grados en muchos de sus municipios. Se espera un cielo poco nuboso, con nubes medias y altas por la tarde, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo.
Durante el resto de la semana, las temperaturas se mantendrán estables e incluso podrán bajar en los siguientes días, siendo el miércoles el día más caluroso. A partir del jueves, las temperaturas volverán a descender hasta establecerse en una media de 35 grados en la región.
Ola de calor
En el resto de la península seguirán activos los avisos amarillo y naranja por las altas temperaturas, que se espera que puedan alcanzar los 42 grados en las zonas del Pirineo, Valle del Ebro y Valle del Guadalquivir.
En concreto, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla, estarán en riesgo por el calor. Córdoba, Murcia, Granada, Jaén, Zaragoza, Mallorca, Alicante, Albacete o Valencia alcanzarán los 40 grados en las horas centrales del día.
Además, se desactiva la alerta amarilla por oleaje en Gran Canaria y Tenerife.
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