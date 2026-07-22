El 97% de Extremadura podría sufrir más de 25 noches tropicales al año

Extremadura podría convertirse a mediados de siglo en una de las regiones españolas más expuestas a las noches tropicales. El 97% de su población viviría en zonas con más de 25 episodios anuales, según las estimaciones de Accumin Intelligence.

El aumento de las temperaturas nocturnas situaría a Extremadura al mismo nivel que Andalucía y solo por detrás de Baleares, donde la exposición alcanzaría al conjunto de la población. Murcia llegaría al 95%, la Comunidad Valenciana al 94% y Cataluña al 90%.

20 grados

Se consideran noches tropicales aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados. Estas condiciones dificultan el descanso y pueden agravar los efectos del calor, especialmente entre las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

El análisis estudia tres periodos: 1971-2000, 2011-2040 y 2041-2070. Para elaborar sus estimaciones, la compañía ha cruzado información de la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España, AdapteCCa, el Padrón municipal y el Catastro.

La Plaza Mayor de Cáceres, prácticamente vacía durante una ola de calor. / Carlos Gil

En el conjunto de España, el 46% de la población, unos 23 millones de personas, estaría actualmente expuesta a más de 25 noches tropicales al año. En el último cuarto del siglo XX, esa proporción era del 25%.

Para el periodo 2041-2070, el número podría elevarse hasta los 35 millones de habitantes, el 71% de la población española. El estudio diferencia entre riesgo alto, de 25 a 50 noches tropicales anuales, y riesgo muy alto, por encima de 50.

Frente al avance del calor nocturno en el sur y el litoral mediterráneo, Galicia mantendría a la práctica totalidad de sus habitantes en niveles bajos de exposición. Cantabria, País Vasco, Asturias y Navarra tampoco alcanzarían el umbral de 25 noches tropicales.

Viviendas

La capacidad de las viviendas para proteger a sus ocupantes será otro factor determinante. Según el análisis, alrededor del 40% del parque residencial español presenta una envolvente ineficiente frente al calor.

En estas viviendas residirían unos 10,4 millones de personas. Los inmuebles mal aislados acumulan calor durante el día y lo liberan durante la madrugada, lo que aumenta la necesidad de climatización y el riesgo de pobreza energética en verano.

"Dos vecinos del mismo municipio, en la misma noche tropical, duermen de forma muy distinta según sea su vivienda", ha señalado Marta García Hernández, responsable de proyectos inmobiliarios y de sostenibilidad de Accumin Intelligence.

El estudio concluye que mejorar el aislamiento de los edificios puede reducir la demanda de aire acondicionado y proteger mejor a la población frente al aumento de las temperaturas nocturnas.

Fuente: El Periódico de Extremadura