"Hay un acoso y derribo contra el fumador": los estanqueros extremeños rechazan la nueva ley

Las dos uniones provinciales de estanqueros de la región consideran que el proyecto de ley del tabaco aprobado este martes por el Consejo de Ministros supone una nueva dificultad para un sector que lleva años soportando restricciones, un descenso de las ventas y una pérdida progresiva de rentabilidad. "Es otra piedra que nos ponen en el camino", resume Carmen Mateos, presidenta de este colectivo en la provincia de Badajoz. A su juicio, "hay un acoso y derribo contra el consumidor de tabaco, y esto, por supuesto, nos perjudica".

El impacto en los estancos rurales

Mateos, que regenta un establecimiento en Cabeza la Vaca, una localidad de alrededor de mil habitantes, advierte de que las limitaciones pueden afectar especialmente a los estancos del medio rural, donde el número de clientes es mucho menor que en las ciudades. "Llevamos un año de caídas de ventas brutales", asegura. Algo que se aprecia tanto en la evolución de las unidades de cigarrillos y cigarros expedidas como en la comercialización de picadura.

Carmen Mateos, en su estanco de Cabeza la Vaca (Badajoz). / El Periódico

Precisamente, considera que ese descenso obedece a que "ya existe una elevada concienciación social sobre los riesgos del tabaquismo", a la vez que rechaza que se responsabilice a los establecimientos de fomentar el consumo. "Nosotros no le ponemos a nadie una pistola en la cabeza para que fume", sostiene. Asimismo, recuerda que los estanqueros venden un producto legal, pagan sus impuestos, cumplen una regulación estricta y se enfrentan a sanciones que "parten de los 12.000 euros, cosa que el resto de los negocios no tiene".

En este sentido, advierte de que el exceso de presión sobre el fumador "lo único que conseguirá al final es perjudicar al estanquero del medio rural, fomentar el consumo de tabaco ilícito y aumentar el contrabando". "No se trata de prohibir, sino de concienciar", incide.

Márgenes cada vez más reducidos

Sin embargo, precisa, se trata de establecimientos que trabajan cada vez con márgenes más reducidos. "Nuestro margen se supone que es de un 8,5%, pero cuando tú quitas todos los gastos, se te queda en menos de un 5%. ¿Qué familia hoy en día come con un 5% de beneficio?", se pregunta.

La intención de equiparar sanitariamente a todos los productos relacionados con el tabaco tampoco ha sido bien recibida por el sector, que aduce que se ha ignorado la reducción de daños que ofrecen algunos de ellos frente al tabaquismo. Sin embargo, se valora positivamente que el texto limite la venta de los nuevos productos a puntos autorizados, algo que viene reclamando desde hace tiempo, ya que evitará la comercialización indiscriminada de artículos con nicotina o el acceso de los menores a ellos.

Aquí el único pero que Mateos pone es que el proyecto no identifica expresamente a las expendedurías de tabaco y timbre como el canal autorizado, sino que el texto utiliza una denominación más genérica. "Siguen sin ponerlo expresamente", lamenta. A su juicio, los estancos deberían figurar claramente en la norma por su experiencia, su especialización y los controles a los que ya están sometidos.

La presidenta provincial considera, además, que la regulación llega tarde, después de años en los que estos productos se han podido adquirir en numerosos tipos de establecimiento. "El mercado ha ido más rápido que la legislación, y eso es un error muy grave. Gran parte del daño ya está hecho", concluye.

El rechazo a los nuevos espacios sin humo

Desde este sector se rechaza también la ampliación de los espacios sin humo en terrazas de hostelería y ocio al aire libre y la figura de los 'entornos de protección reforzada'. "No sé dónde va a meterse la gente para fumar", cuestiona Rubén Domínguez Vinagre, presidente de la Unión Provincial de Estanqueros de Cáceres y propietario de un estanco en Valencia de Alcántara, quien califica el proyecto de "muy estricto" y cuestiona especialmente esta ampliación de los espacios en los que estará prohibido fumar.

Considera que lo que puede suceder con estas restricciones es que "se traslade el consumo desde los espacios abiertos hasta los domicilios, pero no se consiga que los fumadores abandonen el hábito. "Al final terminará la gente sin salir de casa y fumando allí", remacha.

Rubén Domínguez, en su estanco de Valencia de Alcántara, este miércoles. / El Periódico

El papel de los productos alternativos

Domínguez se muestra igualmente crítico con la equiparación de los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado con los productos convencionales, ya que, si el riesgo es menor, cree que deberían tener una consideración claramente diferenciada. Además, añade, estos artículos han permitido amortiguar en parte el descenso en las ventas de tabaco convencional de los establecimientos. Aunque su importancia depende de la ubicación y de las características de cada negocio, calcula que pueden suponer alrededor de una quinta parte de las ventas de un estanco.

Críticas a nivel nacional

Las críticas de los representantes extremeños coinciden con la posición de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, que rechaza que el proyecto haya sido remitido a las Cortes Generales sin pasar por el Consejo de Estado y pese a las observaciones formuladas durante su tramitación por organismos españoles y europeos.

La organización nacional recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señaló, en un informe fechado el 18 de noviembre de 2025, que varias de las medidas planteadas no estaban contempladas en la normativa europea, actualmente en proceso de revisión, y recomendó valorar la coordinación de ambas regulaciones para reducir los costes de adaptación de los operadores.

También el Consejo Económico y Social, en su dictamen del 15 de julio de 2026, advirtió de la coincidencia del proyecto con la revisión de las directivas europeas sobre productos del tabaco y sobre su publicidad y patrocinio.

Equilibrio adecuado

El organismo reclamó, se alega, un equilibrio adecuado entre la protección de la salud pública y el respeto a la libertad individual, además de señalar carencias en el análisis del impacto económico sobre sectores como la hostelería, la restauración, el ocio y el cultivo de tabaco.

El presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Miguel Ángel Martínez, defiende la necesidad de regular adecuadamente el mercado, en especial los productos relacionados que han permanecido durante años en una situación de indefinición legal.

No obstante, considera que el texto debería alcanzar el Congreso con un mayor grado de consenso posible. "Ante las numerosas objeciones, alegaciones y críticas", y teniendo en cuenta la coincidencia con la revisión de las directivas europeas, quizás sería conveniente esperar y, de este modo, evitar desajustes y revisiones posteriores", afirma Martínez.

El presidente nacional apostilla, además, que una normativa de carácter sanitario debería valorar los estudios sobre la reducción de daños atribuida a algunos productos de nueva generación y concederles una consideración diferente a la del tabaco tradicional.