La Junta explica que son los Grupos de Acción Local los que dejaron sin ejecutar los fondos Leader

La Junta de Extremadura ha negado que haya desviado cinco millones de euros de los fondos Leader hacia otras medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR). El Ejecutivo autonómico sostiene que fueron los propios Grupos de Acción Local (GAL) los que no tuvieron capacidad para ejecutar esas cantidades antes del cierre del programa.

"Es completamente falso que la Junta de Extremadura haya desviado cinco millones de euros de los fondos Leader hacia otras medidas del Programa de Desarrollo Rural", ha respondido el Gobierno regional ante las acusaciones formuladas por el PSOE.

Según la versión de la Junta, los GAL renunciaron en julio de 2025 a tres millones de euros al constatar que no podían gastarlos dentro del plazo disponible. El Ejecutivo asegura que esta renuncia está documentada y que, por tanto, no se produjo una retirada unilateral de recursos destinados al desarrollo de las zonas rurales.

Otros dos millones sin ejecutar

Con los dos millones de euros restantes, añade la Administración autonómica, ocurrió una situación similar. Aunque estas cantidades estaban comprometidas, los grupos no consiguieron ejecutarlas desde julio de 2025 hasta el cierre definitivo del Programa de Desarrollo Rural.

De esa cantidad, la Junta destinó 500.000 euros al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC). El Gobierno extremeño defiende que este traslado permitió conservar esos recursos para actuaciones en favor del medio rural ante la previsión de que tampoco pudieran gastarse dentro del programa anterior.

La Junta rechaza así que se haya restado financiación a las comarcas rurales para emplearla en iniciativas ajenas a este ámbito. Su argumento es que la reprogramación respondió a la necesidad de evitar que parte de los fondos quedara definitivamente sin utilizar por falta de ejecución.

El Ejecutivo insiste, por tanto, en que no decidió apartar los cinco millones de los fondos Leader, sino que actuó después de que los propios grupos comunicaran que no podrían emplear las cantidades dentro del plazo disponible.

Respuesta a las críticas socialistas

La respuesta de la Junta llega después de que el portavoz socialista de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Gonzalo Romero Barba, acusara este martes al Ejecutivo de desviar cinco millones de euros de los programas Leader hacia otras medidas del PDR. El PSOE atribuyó esta situación a la falta de agilidad y a las deficiencias administrativas en la gestión de las ayudas, y reclama menos burocracia, procedimientos más sencillos y más recursos para los GAL.