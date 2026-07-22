El turismo extremeño alcanza un máximo histórico de trabajadores en junio: "Podrían ser más si hubiera mano de obra"

El sector turístico extremeño ha alcanzado un nuevo récord de empleo. La hostelería y las agencias de viajes y operadores turísticos sumaron en junio 29.066 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta registrada en este mes desde el inicio de la serie histórica y la primera que supera la barrera de los 29.000 trabajadores.

El dato supone 72 afiliados más que en junio de 2025, un incremento interanual del 0,25%. La comparación con el periodo anterior a la pandemia permite apreciar mejor la evolución: respecto a junio de 2019, el turismo de la región emplea actualmente a 1.430 personas más, un crecimiento del 5,1%.

La presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José Curto, valora positivamente el récord, aunque advierte de que la cifra tiene aún un amplio margen: «Podrían ser más si hubiera mano de obra», sostiene al referirse a las dificultades que encuentran numerosos negocios para completar sus plantillas durante la temporada alta.

R. M.

Más asalariados y menos autónomos

De los 29.066 afiliados contabilizados en junio, 21.051 son trabajadores asalariados, un 0,6% más que un año antes. Los 8.015 restantes son autónomos, colectivo que registra un descenso interanual del 0,6%.

Los trabajadores de la hostelería y las agencias de viajes en Extremadura representan el 1,4% del total nacional. En España, estas actividades alcanzan los 2,08 millones de afiliados tras crecer un 2,4% durante el último año, un ritmo muy superior al de la comunidad.

Curto considera que el récord confirma que el turismo continúa generando oportunidades laborales, especialmente en las zonas rurales, donde contribuye a dinamizar la economía local y a fijar población. Destaca en particular el comportamiento del norte de Extremadura, impulsado por las gargantas, las zonas de baño y los espacios naturales, además de por la cercanía con Castilla y León y Madrid.

La falta de personal limita el crecimiento

El récord de afiliación convive, sin embargo, con una de las principales dificultades del sector: la falta de trabajadores. Hoteles, restaurantes y otros establecimientos encuentran problemas para cubrir determinados puestos, lo que impide en algunos casos ampliar los servicios o mantener los negocios abiertos durante todas las horas deseadas.

Una familia de vacaciones en la capital cacereña. / EL PERIÓDICO

Según Curto, esta situación se arrastra desde hace varios años y se hizo más visible después de la pandemia, cuando cambiaron las expectativas laborales y aumentó la importancia concedida por muchos jóvenes al tiempo libre y a la conciliación.

La presidenta del clúster rechaza que el empleo turístico carezca de regulación y recuerda que existen convenios colectivos, salarios fijados, turnos, descansos y límites horarios. El principal inconveniente, señala, es que los momentos de mayor carga de trabajo coinciden con fines de semana, noches y festivos.

Pese a estas dificultades, considera que los datos desmontan la idea de que el turismo ha dejado de ser atractivo como salida laboral. «Los números dicen que sigue siendo un sector de refugio para mucha gente», afirma.

Pequeñas empresas y negocios familiares

El peso de los autónomos refleja también una característica estructural del turismo extremeño, formado en buena medida por pequeños establecimientos y negocios familiares. Esta fragmentación permite que la actividad llegue a todo el territorio, pero dificulta la contratación, la ampliación de servicios y determinadas inversiones.

Curto considera, aun así, que el balance es positivo y que el sector mantiene su capacidad para generar actividad económica incluso en las zonas menos pobladas.

Javier Cintas

Extremadura avanza como destino

El aumento del empleo responde también a la consolidación de Extremadura como destino turístico. Curto cree superado el discurso de que la región está todavía por descubrir y que la naturaleza y el patrimonio arquitectónico son las dos grandes fortalezas de la oferta extremeña, aunque defiende un modelo en el que prime la calidad frente a la cantidad.

Fuente: El Periódico de Extremadura